Государственный санитарный врач Нур-Султана подписала новое постановление о карантине

Фотография из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 10 АПРЕЛЯ - Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова 9 апреля 2021 года подписала постановление №15 "О дополнительных мерах ужесточения ограничительных и карантинных мероприятий в городе Нур-Султан", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жителям и гостям города Нур-Султан продолжить соблюдение следующих требований:

1.1. запрет на проведение и участие в массовых мероприятиях, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому (ауыз ашар, банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и др.), а также организацию и проведение митингов, шествий, сходов и др.;

1.2. не посещать объекты, чья деятельность не возобновлена: боулинг-центры, компьютерные клубы (за исключением объектов. участвующих в пилотном проекте "Ashyq"), кинотеатры, кинорумы, бильярдные, караоке, батуты, ночные клубы, букмекерские конторы и игровые клубы, в том числе розыгрыш лотерей, детские развлекательные центры, игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, в том числе ледовые и роликовые катки, за исключением расположенных в спортивных объектах;

1.3. для входа на объекты предпринимательства участвующих в пилотном проекте "Ashyq", необходимо использовать мобильное приложение "Ashyq", которое доступно для скачивания в App Store и Play Market;

1.4. при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков.

На дистанционную форму работы переходят не менее 80% административного персонала государственных органов (организации), национальных компаний, предприятий независимо от форм собственности, в зависимости от производственной необходимости.

Общественный транспорт будет работать (с увеличением количества автобусов в часы пик, обработкой салона дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытием всех дверей, установкой в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок пассажирами и водителями) с графиком работы в будние и субботние дни согласно штатного расписания, с запретом в воскресные дни.

Работа междугородних внутриобластных автобусных и микроавтобусных перевозок - с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;

Работа объектов религиозных объединений в будние и выходные дни (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с запретом на проведение массовых мероприятий (ауыз ашар, тарауык, жума намаз, религиозные обряды и др.) и работы объектов общепита, расположенных в них.

Проведение совещаний, заседаний в очном режиме разрешено только при обосновании отсутствия возможности их проведения в дистанционном формате с соблюдением алгоритма согласно Приложению к ПГГСВ РК №68.

ЦОНы будут работать строго по предварительному бронированию через Egov.kz, телеграмм-бот "EgovKZBot 2.0" с установлением графика работы в будние и субботние дни с 09.00 до 18.00, с запретом работы в воскресные дни, при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий. АО "Казпочта" - в части услуг, которые не оказываются в режиме онлайн, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и субботние дни с 09.00 до 18.00 и запретом работы в воскресные дни.

Объекты здравоохранения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, будут работать в штатном режиме, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с организацией одновременного посещения школ здоровья не более 5 человек. Частные медицинские центры, клиники, стоматологии - строго по предварительной записи, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 08.00 до 20.00.

Обучение на объектах образования в IV четверти текущего года:

- в традиционном формате с 19 апреля 2021 года в городских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 10 человек по заявлению родителей;

- в общеобразовательных школах в дистанционном режиме, за исключением учащихся выпускных классов (9, 11 (12) классы), для которых обучение разрешается в комбинированном формате (70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном), с заполняемостью класса не более 15 человек, по заявлению родителей;

Будет продолжено обучение студентов первых курсов вузов и колледжей в дистанционном режиме.

Действует запрет на организацию индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в образовательных учреждениях.

Разрешается работа дежурных групп в дошкольных организациях независимо от форм собственности, с заполняемостью не более 15 детей в каждой группе, с запретом на открытие новых дежурных групп, со строгим соблюдением санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических, карантинных мер и установлением графика работы в будние с 07.30 до 18.30 и запретом работы в выходные дни. При регистрации случаев COVID-19 на объектах воспитания закрытие на карантин объекта производится согласно приложения №1 к настоящему Постановлению.

Работа образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития (по предварительной записи, группами до 10 человек) разрешена с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 09.00 до 18.00.

Работа торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров - при соблюдении заполняемости из расчета 4 квадратных метра на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни с 10.00 до 17.00, с запретом работы в выходные дни (за исключением расположенных в них аптек, а также мини-маркетов, супермаркетов и гипермаркетов, реализующих продукты питания и предметы первой необходимости, а также объектов, чья деятельность разрешена независимо от места расположения настоящим Постановлением). Для объектов, в которых развернуты дополнительные пункты для массовой вакцинации против COVID-19, устанавливается режим работы в будние и выходные дни с 08.00 до 22.00. При этом строго запрещается работа расположенных в указанных объектах и на их территориях аттракционов, игровых площадок, ледовых и роликовых катков, игровых центров. Работа фуд-кортов разрешена только на доставку и вынос еды в штатном режиме. Запрещено проведение различных видов акций, ярмарок, шоурумов, розыгрышей (за исключением онлайн формата).

Работа театров аниматрониксов, океанариума разрешена строго в режиме работы по типу галерей/музеев, с одномоментным посещением не более 10 посетителей в каждой зоне, с расчетом не менее 4 квадратных метров на одного посетителя, с запретом проведения театральных представлений, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и субботние дни с 10.00 до 20.00, с запретом работы в воскресные дни.

Объекты общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые), независимо от места расположения, могут работать при соблюдении условий по заполняемости до 50%, но не более 30 посадочных мест внутри помещения и на открытом воздухе (летние залы) с числом посадочных мест не более 30, с соблюдением социальной дистанции не менее 2 метров между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно- профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни с 07.00 до 22.00, с запретом работы в выходные дни за исключением работы на доставку и вынос еды. При этом строго запрещается организация и проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (ауыз ашар, банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.п.) и других массовых мероприятий.

Крытые продовольственные и непродовольственные рынки могут работать с заполняемостью из расчета 4 м2 на одного посетителя, при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы для продовольственных рынков в штатном режиме, для непродовольственных рынков в будние дни с 10.00 до 20.00, с запретом работы в выходные дни. Продовольственные и непродовольственные рынки на открытом воздухе - с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы для продовольственных рынков в штатном режиме, для непродовольственных рынков в будние и субботние дни с 10.00 до 18.00, с запретом работы в воскресные дни.

Работа фитнес-центров, фитнес-клубов, спортивно-оздоровительных объектов с задействованием бассейнов, саун, СПА, массажа, пилинга и т.п., независимо от места расположения, разрешена из расчета 4 квадратных метра тренировочного зала и 5 квадратных метров зеркала воды на одного посетителя, строго по предварительной записи, без проведения групповых занятий с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, установлением графика работы в будние дни с 07.00 до 22.00, с запретом работы в выходные дни, за исключением объектов участвующих в пилотном проекте "Ashyq", для которых действуют критерии как для "желтой зоны".

Работа крытых бассейнов с задействованием саун, разрешена строго по предварительной записи, с обеспечением одновременного нахождения на одной дорожке строго по одному посетителю, при их отсутствии из расчета 5 квадратных метров зеркала воды на одного посетителя, без проведения групповых занятий, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 07.00 до 22.00, с запретом работы в выходные дни, за исключением объектов участвующих в пилотном проекте "Ashyq", для которых действуют критерии как для "желтой зоны".

Работа салонов красоты, парикмахерских, "барбер-шопов", центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра (строго по предварительной записи из расчета 4 квадратных метра на 1 посетителя) независимо от места расположения, разрешается с соблюдением усиленных санитарно - противоэпидемических, санитарно - профилактических мероприятий с установлением графика работы будние и выходные дни с 08.00 до 21.00.

Действует запрет на работу кинотеатров, кинорумов, концертных залов, театров, контактных зоопарков, бильярдных, караоке, батутов, ночных клубов, букмекерских контор и игровых клубов, в том числе розыгрыш лотерей, детских развлекательных центров, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, в том числе ледовые и роликовые катки, за исключением расположенных в спортивных объектах.

Запрет на проведение различных видов ярмарок как в крытых помещениях, так и на открытом воздухе (за исключением продовольственных ярмарок "выходного дня" на открытом воздухе).

Запрет на работу фуд-кортов, банкетных и торжественных залов, независимо от места расположения, за исключением работы кухни на доставку и вынос еды.

Запрет на проведение массовых мероприятий, включая семейные, памятные мероприятия, ауыз ашар, в том числе на дому, форумов, конференций, семинаров, собраний, слушаний, выставок, акций, шоурумов, розыгрышей (за исключением онлайн-формата) и др.

Постановление вступает в силу с ноля часов 12 апреля 2021 года.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства