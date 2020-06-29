В Нур-Султане от коронавируса скончались 8 человек

Нур-Султан. 28 апреля. Kazakhstan Today - Зарегистрировано 8 летальных случаев от коронавируса в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

В Министерстве здравоохранения РК сообщили еще о восьми жертвах коронавируса в Нур-Султане: мужчины 1947, 1955, 1960, 1955 годов рождения, женщины - 1947, 1960, 1950, 1960 годов рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 166 случаев с летальным исходом.

Кроме того, за прошедшие сутки в стране выявлен 461 заболевший КВИ. Прирост заболеваемости составил 2,3%.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 56 (1,5%);

город Алматы - 40 (1,1%);

город Шымкент - 16 (1,0%);

Акмолинская область - 23 (5,3%);

Актюбинская область - 28 (3,7%);

Алматинская область - 19 (2,9%);

Атырауская область - 22 (1,4%);

Восточно-Казахстанская область - 47 (7,2%);

Жамбылская область - 10 (1,5%);

Западно-Казахстанская область - 44 (3,3%);

Карагандинская область - 48 (2,3%);

Костанайская область - 8 (1,8%);

Кызылординская область - 8 (1,3%);

Мангистауская область - 5 (1,1%);

Павлодарская область - 44 (7,0%);

Северо-Казахстанская область - 19 (5,6%);

Туркестанская область - 24 (3,1%).

Итого в стране зарегистрировано 20 780 заболевших.

Число бессимптомных носителей вируса выросло до 15 573 человек, за 28 июня их было выявлено 1025 человек.

Между тем еще 190 человек излечились от КВИ. Всего за период пандемии в Казахстане выписаны по выздоровлении 12 738 пациентов.

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