Нур-Султан. 14 мая. Kazakhstan Today - В Нур-Султане первые излечившиеся от COVID-19 сдают кровь для лечения тяжелобольных пациентов, передает Kazakhstan Today.

Первые вылечившиеся от коронавируса сдали свою кровь, которая может помочь тяжелобольным пациентам, сообщает "Первый канал Евразия".





Перед сдачей крови, донор проходит обязательное медицинское обследование. Измеряют вес, рост, давление, сдают кровь на общий анализ.

Отмечается, что разрешили подобную медицинскую процедуру в Казахстане почти месяц назад. Но первые доноры появились только сейчас.

Вот эти два человека, что сегодня сдают, заболели в середине и в конце марта. Выписались они в середине апреля. Потому что средняя степень тяжести была. После этого они 21 день минимум находятся на домашнем карантине. И когда эти сроки все выходят, они могут стать безопасными донорами", - рассказала директор научно-исследовательского центра трансфузиологии Сания Абдрахманова.

На прошлой неделе были и другие добровольцы, переболевшие коронавирусом, но, видимо, в легкой форме, потому что в их крови необходимые антитела отсутствовали.

Отмечается, что после сдачи, плазма попадает в блок переработки крови. Специалист ждет подтверждения того, что результаты анализов у донора на другие инфекции отрицательные. Затем плазма переливается в другой расходный материал. Это для процедуры вирусоинактивации. По-другому - это дополнительная очистка, фильтрация. Пакеты с плазмой замораживаются. В таком состоянии могут храниться 3 года.

В Казахстане в плазме нуждаются остро. Это вспомогательное, но очень эффективное средство. Аппарат для ее забора есть в каждом регионе Казахстана. Донорам иммунной плазмы будут платить, 7 МРП, около 20 тысяч тенге.

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