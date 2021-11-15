Сводка эпидситуации в Казахстане: за сутки выявили 1133 случая коронавируса

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НУР-СУЛТАН. 14 НОЯБРЯ - За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1133 случая заражения COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщила межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19, за минувшие сутки в Нур-Султане зарегистрировано 102 новых случая коронавируса, в Алматы - 137, в Шымкенте - 19, в Акмолинской области - 85, в Актюбинской области - 14, в Алматинской области - 72, в Атырауской области - 20, в Восточно-Казахстанской области - 70, в Жамбылской области - 12, в Западно-Казахстанской области - 35, в Карагандинской области - 123, в Костанайской области - 115, в Кызылординской области - 23, в Мангистауской области - 8, в Павлодарской области - 128, в Северо-Казахстанской области - 157, в Туркестанской области - 13.

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 956 499 случаев заражения коронавирусом.

С 13 марта 2020 года от коронавирусной инфекции выздоровели 914 098 человек, из них 1487 - за последние сутки.

Умерли с начала пандемии 12 419 человек, из них 17 - за последние сутки.

За сутки выявлено 132 случая заболеваемости коронавирусной пневмонией, умерли три человека. Всего с 1 августа 2020 года зарегистрировано 81 139 случаев заболеваемости пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но с отрицательным результатом ПЦР, умерли от нее 5093 человека.

Лечение продолжают получать 34 972 человека, из них с положительным ПЦР-тестом (КВИ+) - 29 982, с отрицательным (КВИ-) - 4 990. Находятся в стационарах 6 736 пациентов, на амбулаторном лечении - 28 236.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- (с положительным и отрицательным ПЦР-тестом соответственно) в тяжелом состоянии находятся 503 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 127, на аппарате ИВЛ - 89.

В "красной" зоне находятся два региона: Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "жёлтой" зоне – четыре региона: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская и Костанайская области.

В "зелёной" зоне – одиннадцать регионов: Алматы, Шымкент, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.