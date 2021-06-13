Сводка эпидситуации в Казахстане на 12 июня

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НУР-СУЛТАН. 12 ИЮНЯ - По состоянию на 23.59 11 июня 2021 года в Казахстане 400 214 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1118 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 286;

в городе Алматы – 124;

в городе Шымкенте – 29;

в Акмолинской области – 52;

в Актюбинской области – 19;

в Алматинской области – 50;

в Атырауской области – 48;

в ВКО – 85;

в Жамбылской области – 19;

в ЗКО – 80;

в Карагандинской области – 174;

в Костанайской области – 34;

в Кызылординской области – 13;

в Мангистауской области – 35;

в Павлодарской области – 42;

в СКО – 16;

в Туркестанской области – 12.

В Казахстане за сутки 1387 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 375 457 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 11 июня зарегистрировано 4150 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 10 июня от КВИ скончались 14 человек.

10 июня зафиксированы 63 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 30 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 56 132, летальных случаев – 947, выздоровевших – 51 638.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 июня 2021 года, в "красной" зоне находится Нур-Султан.

В "желтой" зоне – Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

В "зеленой" зоне – Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.

I компонентом 2 462 626 человек провакцинировано в Казахстане на 12 июня 2021 года, II компонентом 1 344 060 человек.

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