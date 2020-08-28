Система Orphus

В Казахстане зафиксировано 168 новых случаев заболевания коронавирусом

27.08.2020, 08:15 4942
Нур-Султан. 27 августа. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 168 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 
Зарегистрировано 168 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: симптомных носителей - 83, бессимптомных - 85.
 
Всего в стране подтверждено 105 243 случая, из них:
 
в городе Алматы - 14 144 (+15);
 
городе Нур-Султане -13 784 (+21);
 
в Атырауской области - 10 874 (+12);
 
Карагандинской области - 10 016 (+19);
 
в ВКО - 8088 (+24);
 
ЗКО - 6722 (+10); 
 
в городе Шымкенте - 5169 (+0);
 
в Алматинской области - 4889 (+6); 
 
Жамбылской области - 4068 (+2); 
 
в СКО - 3894 (+11);
 
в Павлодарской области - 3807 (+10);
 
Костанайской области - 3373 (+8);
 
Акмолинской области - 3358 (+8);
 
Мангистауской области - 3330 (+3); 
 
Туркестанской области - 3286 (+14);
 
Кызылординской области -3231 (+2);
 
Актюбинской области - 3210 (+3).
 
Кроме того, по данным Межведомственной комиссии по нераспространению КВИ, в стране за сутки выздоровели 723 человека, всего в стране 94 713 излечившихся от КВИ пациентов.

Тем временем в мире число случаев заражения COVID-19 превысило 24,3 млн человек, более 16,8 млн выздоровели, более 829 тыс. человек скончались.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая