В Казахстане зафиксировано 168 новых случаев заболевания коронавирусом

Нур-Султан. 27 августа. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 168 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано 168 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: симптомных носителей - 83, бессимптомных - 85.

Всего в стране подтверждено 105 243 случая, из них:

в городе Алматы - 14 144 (+15);

городе Нур-Султане -13 784 (+21);

в Атырауской области - 10 874 (+12);

Карагандинской области - 10 016 (+19);

в ВКО - 8088 (+24);

ЗКО - 6722 (+10);

в городе Шымкенте - 5169 (+0);

в Алматинской области - 4889 (+6);

Жамбылской области - 4068 (+2);

в СКО - 3894 (+11);

в Павлодарской области - 3807 (+10);

Костанайской области - 3373 (+8);

Акмолинской области - 3358 (+8);

Мангистауской области - 3330 (+3);

Туркестанской области - 3286 (+14);

Кызылординской области -3231 (+2);

Актюбинской области - 3210 (+3).

Кроме того, по данным Межведомственной комиссии по нераспространению КВИ, в стране за сутки выздоровели 723 человека, всего в стране 94 713 излечившихся от КВИ пациентов.





Тем временем в мире число случаев заражения COVID-19 превысило 24,3 млн человек, более 16,8 млн выздоровели, более 829 тыс. человек скончались.

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