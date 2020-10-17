В ЗКО с 17 октября усилят карантинные меры

Уральск. 16 октября. Kazakhstan Today - В новом постановлении главного санитарного врача Западно-Казахстанской области Мухамгали Арыспаева говорится об усилении с 17 октября карантинных мер в пунктах пропуска через границу Казахстана, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с постановление международные автомобильные перевозки грузов, следующих транзитом через территорию ЗКО, разрешено осуществлять без остановок на территории населенных пунктов районов/города Уральска Западно-Казахстанской области.

Лица, являющиеся гражданами Казахстана (за исключением правительственных делегаций Казахстана; членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в Казахстан по приглашению МИДа; сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Казахстане, и членов их семей; лиц, осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов следующих транзитом через территорию Казахстана), пересекающие границу Казахстана и не имеющие на момент прибытия в ЗКО справки о прохождении теста на COVID-19 (методом ПЦР), отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения границы) для лабораторного обследования на COVID-19 обязаны незамедлительно проследовать до карантинных стационаров.

Акимам районов поручено обеспечить транспортировку лиц, пересекающих границу и не имеющих на момент прибытия в ЗКО справки о прохождении теста на COVID-19 (методом ПЦР), до карантинных стационаров.

В Карагандинской области решили усилить карантинные меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции. С 19 октября по периметру области появятся восемь санитарных постов.

Главный санитарный врач Павлодарской области подписал постановление об ограничительных карантинных мерах на территории области.

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