Более 23 млн человек в мире заразились COVID-19

Нур-Султан. 23 августа. Kazakhstan Today - Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 23 млн, передает Kazakhstan Today.

Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По данным университета, число инфицированных составляет 23 026 230, умерли 800 237 человек, выздоровели 14 774 304.

Больше всего случаев заражения (5 645 697) зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (3 532 330) и Индия (2 975 701).

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