За неделю в Казахстане от коронавируса скончались 265 человек

Нур-Султан. 4 августа. Kazakhstan Today - За период с 27 июля по 2 августа 2020 года в Казахстане от коронавируса скончались 265 человек, передает Kazakhstan Today.

По информации Министерства здравоохранения, в Акмолинской области от КВИ скончались 8 пациентов: мужчины 1965, 1950, 1940, 1969 годов рождения; женщины 1974, 1950, 1939, 1952 годов рождения.

В Алматинской области -12: мужчины 1962, 1949, 1965, 1942, 1948, 1952 годов рождения; женщины 1953, 1936, 1960,1956,1949, 1952 годов рождения.

В Атырауской области коронавирус унес жизни 7 человек: мужчин 1961, 1947, 1951 годов рождения; женщин 1959, 1959, 1955, 1978 годов рождения.

В Западно-Казахстанской области за неделю от КВИ скончалось 14 человек: мужчины 1961, 1965, 1952, 1933, 1958, 1947, 1953 годов рождения; женщины 1970, 1962, 1959, 1957, 1940, 1938, 1957 годов рождения.

В Восточно-Казахстанской области - 38: мужчины 1959, 1970, 1951, 1969, 1950, 1951, 1964, 1961, 1945, 1955, 1952, 1960, 1939, 1949, 1974, 1950, 1955, 1948, 1935, 1973, 1951, 1949, 1948, 1956, 1951, 1958, 1958, 1946, 1943 годов рождения; женщины 1942, 1958, 1950, 1960, 1943, 1936, 1941, 1946, 1953 годов рождения.

В Актюбинской области - 9: мужчины 1955, 1964, 1943, 1952, 1962, 1951 годов рождения; женщины 1965, 1968, 1958 годов рождения.

В Жамбылской области - 15: мужчины 1939, 1967, 1952, 1961, 1956, 1977, 1956 годов рождения; женщины 1939, 1950, 1952, 1951, 1950, 1951, 1964, 1975 годов рождения.

В Карагандинской области - 49: мужчины 1946, 1947, 1952, 1962, 1948, 1961, 1940, 1960, 1954, 1949, 1974, 1955, 1967, 1955, 1952, 1974, 1941, 1984, 1960, 1939, 1952, 1935, 1954, 1945, 1949, 1971, 1956 годов рождения; женщины 1945, 1939, 1970, 1932, 1953, 1941, 1955,1952, 1939, 1950, 1935, 1940, 1932, 1985, 1954, 1952, 1955, 1945, 1936, 1946, 1942, 1950 годов рождения.

В Костанайской области - 5: мужчины 1944, 1955, 1988, 1946 годов рождения; женщина 1941 года рождения.

В Кызылординской области - 1: женщина 1958 года рождения.

В Мангистауской области - 7: мужчины 1957, 1976, 1943, 1960, 1964 годов рождения; женщины 1952, 1931 годов рождения.

В Павлодарской области - 5: мужчины 1957, 1943 годов рождения; женщины 1962, 1950, 1947 годов рождения.

В Северо-Казахстанской области - 2: мужчины 1945, 1941 годов рождения.

В Туркестанской области - 3: мужчины 1958, 1992 годов рождения; женщина 1955 года рождения.

В городе Нур-Султане - 29 мужчины 1975, 1956, 1965, 1939, 1961, 1963, 1980, 1941, 1980, 1960, 1952, 1958, 1949, 1954, 1950, 1942, 1950, 1960, 1947, 1956 годов рождения; женщины 1956, 1959, 1944, 1955, 1942, 1990, 1963, 1940, 1966 годов рождения.

В городе Алматы - 53: мужчины 1954, 1950, 1947, 1935, 1979,1944, 1941, 1958, 1934, 1937, 1962, 1950, 1951, 1970, 1934, 1949, 1949, 1933, 1978, 1961, 1971, 1964, 1967, 1943, 1945, 1960, 1951, 1950, 1928, 1938, 1929, 1942, 1968, 1951, 1935, 1928, 1950 годов рождения; женщины 1934, 1946,1957, 1951, 1958, 1961, 1937, 1952, 1935, 1948, 1924, 1948, 1932, 1942, 1936, 1950 годов рождения.

В городе Шымкенте - 8: мужчины 1954, 1959, 1959 годов рождения; женщины 1961, 1938, 1956, 1975, 1950 годов рождения.

Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 1058 случаев с летальным исходом.





По последним данным, в мире жертвами коронавируса стали более 697 тыс. человек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства