Нур-Султан. 26 ноября. Kazakhstan Today - У двух прилетевших в Казахстан пассажиров обнаружили COVID-19, передает Kazakhstan Today.

За 25 ноября 2020 года на территорию Республики Казахстан прибыло 12 международных авиарейсов из Египта, Турции, РФ, Кореи, ОАЭ, Нидерланды, Республики Беларусь и Узбекистана, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

Из 1026 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 921 человека, без справок прибыли 105 человек - граждан РК.

В том числе: в аэропорт Нур-Султана - 6 рейсов, 507 пассажиров, со справками - 431, без справок - 76; в аэропорт Алматы - 5 рейсов, 420 пассажиров, со справками - 391, без справок - 29; в аэропорт Атырау - 1 рейс, 99 пассажиров, все со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана были помещены в карантинные стационары по месту прибытия и протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа. По результатам ПЦР-анализа у двоих пассажиров выявлена коронавирусная инфекция, сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте.

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