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В Казахстане зарегистрировано 4402 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции

14.06.2020, 10:05 9262
Алматы. 14 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане зарегистрировано 4402 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 
За 13 июня 2020 года зарегистрировано 620 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику.
 
город Нур-Султан - 520 (+71);
 
город Алматы - 722 (+107);
 
город Шымкент - 492 (+61);
 
Акмолинская область - 51 (+7);
 
Актюбинская область - 115 (+31);
 
Алматинская область - 274 (+28);
 
Атырауская область - 431 (+52);
 
Восточно-Казахстанская область - 167 (+19);
 
Жамбылская область - 59 (+13);
 
Западно-Казахстанская область - 270 (+8);
 
Карагандинская область - 711 (+155);
 
Костанайская область - 46 (+15);
 
Кызылординская область - 100 (+8);
 
Мангистауская область - 166 (+11);
 
Павлодарская область - 46 (+5);
 
Северо-Казахстанская область - 117 (+10);
 
Туркестанская область - 115 (+19).
 
Итого бессимптомных в Казахстане - 4402.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 258 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 1,8%, сообщает портал coronavirus2020.kz. 

Всего в стране выявлено 14 496 заболевших, 9056 человек выздоровели от заболевания, 73 человека скончались.
 

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