Алматы. 14 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане зарегистрировано 4402 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
За 13 июня 2020 года зарегистрировано 620 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику.
город Нур-Султан - 520 (+71);
город Алматы - 722 (+107);
город Шымкент - 492 (+61);
Акмолинская область - 51 (+7);
Актюбинская область - 115 (+31);
Алматинская область - 274 (+28);
Атырауская область - 431 (+52);
Восточно-Казахстанская область - 167 (+19);
Жамбылская область - 59 (+13);
Западно-Казахстанская область - 270 (+8);
Карагандинская область - 711 (+155);
Костанайская область - 46 (+15);
Кызылординская область - 100 (+8);
Мангистауская область - 166 (+11);
Павлодарская область - 46 (+5);
Северо-Казахстанская область - 117 (+10);
Туркестанская область - 115 (+19).
Итого бессимптомных в Казахстане - 4402.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 258 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 1,8%, сообщает портал coronavirus2020.kz.
Всего в стране выявлено 14 496 заболевших, 9056 человек выздоровели от заболевания, 73 человека скончались.
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