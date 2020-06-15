Алматы. 14 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане зарегистрировано 4402 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

За 13 июня 2020 года зарегистрировано 620 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику.

город Нур-Султан - 520 (+71);

город Алматы - 722 (+107);

город Шымкент - 492 (+61);

Акмолинская область - 51 (+7);

Актюбинская область - 115 (+31);

Алматинская область - 274 (+28);

Атырауская область - 431 (+52);

Восточно-Казахстанская область - 167 (+19);

Жамбылская область - 59 (+13);

Западно-Казахстанская область - 270 (+8);

Карагандинская область - 711 (+155);

Костанайская область - 46 (+15);

Кызылординская область - 100 (+8);

Мангистауская область - 166 (+11);

Павлодарская область - 46 (+5);

Северо-Казахстанская область - 117 (+10);

Туркестанская область - 115 (+19).

Итого бессимптомных в Казахстане - 4402.





Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 258 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 1,8%, сообщает портал coronavirus2020.kz.





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