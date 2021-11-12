Первые 46,8 тыс. доз вакцины Pfizer поступили в Алматы

АЛМАТЫ. 11 НОЯБРЯ - Первые 46 800 доз вакцины "Комирнати" (Pfizer, США) поступили на склад управления общественного здоровья Алматы. Далее вакцина будет распределена по поликлиникам Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сегодня в 7.00 вакцина "Комирнати" поступила из аэропорта на централизованный склад вакцин Управления общественного здоровья. Далее, согласно алгоритму, будет распределена во все поликлинические организации города Алматы, сообщает пресс-служба Управления общественного здоровья Алматы.
Мы проконтролировали и убедились, что вакцина доставлена с соблюдением всех условий температурного режима. Мы получили восемь упаковок. Все коробки были снабжены температурными датчиками на всем пути следования - от завода до склада вакцин", - сообщила заместитель директора центральной городской клинической больницы по эпидемиологическим вопросам инфекционного контроля Эльвира Ибрагимова.
По ее словам, вакцинация будет проходить первым этапом в медицинских учреждениях, затем в школах и вузах.
Всего мы получили 46 800 доз. Здесь первый и второй компоненты. Значит, мы должны поделить надвое - 23 400 доз первого компонента и 23 400 доз второго. Вакцинация проводится с интервалом от 21 до 28 дней", - отметила Ибрагимова.
Вакцинации подлежат беременные, кормящие женщины и подростки от 12 до 18 лет.
Касательно беременности тоже есть определенные сроки - от 16 до 37 недель беременности. Кормящие женщины - после 42 дней с момента рождения ребенка", - напомнила врач.
Вакцина хранится на складе при температурном режиме от -60 до -90 градусов по Цельсию.
Когда поликлиники будут получать вакцину, температурный режим будет изменен. То есть хранение вакцины будет осуществляться при +2, +8 градусов по Цельсию. Это прописано в инструкции. При данном температурном режиме эта вакцина может храниться в течение месяца", - подчеркнула Ибрагимова.
Ранее были опубликованы методические рекомендации по проведению вакцинации населения против коронавирусной инфекции мРНК-вакциной Pfizer в Республике Казахстан.
Напомним, клинические испытания вакцины Pfizer от коронавируса проводились с нарушениями научных норм и правил проведения подобных испытаний. В том числе допускалась фальсификация данных, раскрывались личности добровольцев и скрывались негативные побочные эффекты. Об этом говорится в расследовании, опубликованном британским научным журналом BMJ.