Сводка эпидситуации в Казахстане на 4 июня

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НУР-СУЛТАН. 4 ИЮНЯ - По состоянию на 23.59 3 июня 2021 года в Казахстане подтверждено 391 695 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1319 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 222;

в городе Алматы - 184;

в городе Шымкенте - 46;

в Акмолинской области - 75;

в Актюбинской области - 27;

в Алматинской области - 53;

в Атырауской области - 64;

в ВКО - 90;

в Жамбылской области - 23;

в ЗКО - 89;

в Карагандинской области - 254;

в Костанайской области - 38;

в Кызылординской области - 9;

в Мангистауской области - 44;

в Павлодарской области - 61;

в СКО - 20;

в Туркестанской области - 20.

В Казахстане за сутки 1 586 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 363 604 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 4 июня лечение от КВИ продолжают получать 24 797 человек (24 069 КВИ+ и 728 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 9208 пациентов;

- на амбулаторном уровне - 15 589 пациентов,

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 572 пациента;

- в состоянии крайней степени тяжести - 124 пациента;

- на аппарате ИВЛ - 75 пациентов.

2 июня в Казахстане зарегистрировано 15 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом (всего с начала пандемии 4022 летальных случаев) и 7 летальных случаев от пневмонии с признаками КВИ (ПЦР-тест отрицательный).

За 2 июня в РК зарегистрировано 103 случая пневмонии с признаками КВИ (ПЦР-тест отрицательный).

2 181 389 человек провакцинировано в Казахстане на 4 июня 2021 года.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 4 июня 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан и Карагандинская область.

В "желтой" зоне - Алматы, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская и Павлодарская области.

В "зеленой" зоне - Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области и СКО.

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