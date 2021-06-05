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Сводка эпидситуации в Казахстане на 4 июня

04.06.2021 272431
Сводка эпидситуации в Казахстане на 4 июня
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮНЯ - По состоянию на 23.59 3 июня 2021 года в Казахстане подтверждено 391 695 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1319 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 222;
 
в городе Алматы - 184;
 
в городе Шымкенте - 46;
 
в Акмолинской области - 75;
 
в Актюбинской области - 27;
 
в Алматинской области - 53;
 
в Атырауской области - 64;
 
в ВКО - 90;
 
в Жамбылской области - 23;
 
в ЗКО - 89;
 
в Карагандинской области - 254;
 
в Костанайской области - 38;
 
в Кызылординской области - 9;
 
в Мангистауской области - 44;
 
в Павлодарской области - 61;
 
в СКО - 20;
 
в Туркестанской области - 20.
 
В Казахстане за сутки 1 586 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 363 604 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 4 июня лечение от КВИ продолжают получать 24 797 человек (24 069 КВИ+ и 728 КВИ-), из них: 
 
- в стационарах находятся 9208 пациентов;
 
- на амбулаторном уровне - 15 589 пациентов,
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
- в тяжелом состоянии - 572 пациента;
 
- в состоянии крайней степени тяжести - 124 пациента;
 
- на аппарате ИВЛ - 75 пациентов.
 
2 июня в Казахстане зарегистрировано 15 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом (всего с начала пандемии 4022 летальных случаев) и 7 летальных случаев от пневмонии с признаками КВИ (ПЦР-тест отрицательный). 
 
За 2 июня в РК зарегистрировано 103 случая пневмонии с признаками КВИ (ПЦР-тест отрицательный). 
 
2 181 389 человек провакцинировано в Казахстане на 4 июня 2021 года.
 
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 4 июня 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан и Карагандинская область.
 
В "желтой" зоне - Алматы, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская и Павлодарская области. 
 
В "зеленой" зоне - Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области и СКО.
 

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