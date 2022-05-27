За сутки в Казахстане выявлено 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии - 1 305 715 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
23 мая зарегистрировано 6 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса.
Летальных случаев не зарегистрировано.
На 26 мая лечение от КВИ продолжают получать 139 человек (92 КВИ+ и 47 КВИ-, из них в стационарах находятся 47 пациентов, на амбулаторном уровне - 92 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
В Казахстане на 26 мая I компонентом против коронавируса провакцинированы 9 500 904 человека, II компонентом - 9 275 139 человек. Ревакцинированы 4 351 015 человек.