Алматы. 29 июля. Kazakhstan Today - В Алматы при диагностике радиологических снимков на КВИ используют искусственный интеллект, передает Kazakhstan Today.

В апреле 2020 года компанией Forus Data создан PACS сервер стоимостью порядка 30 млн тенге для обработки медицинских изображений, который размещен в Датацентре Алматы, сообщили на брифинге в Региональной службе коммуникаций руководитель управления цифровизации Баян Конирбаев и руководитель проекта iMedHub Рената Ахмад.

Система PACS (picture archiving and communication system) позволяет проводить хранение и архивирование цифровых радиологических снимков. Подключение к PACS-серверу вместе с предоставлением сервиса диагностики заболеваний легких на основе искусственного интеллекта применяется в Городской клинической инфекционной больнице имени И. Жекеновой, Казахском научно-исследовательском институте онкологии и радиологии, Национальном научном центре фтизиопульмонологии Алматы, Детской городской клинической инфекционной больнице и Модульном инфекционном госпитале.

Также ведутся работы по подключению PACS и сервисов в БСМП Алматы, Городском онкоцентре и ГКБ №12.

PACS предоставляет всем подключенным больницам возможность общего доступа к цифровым медицинским изображениям. При этом отсутствует необходимость использования пленочных и бумажных снимков при направлении пациента одной медорганизацией в другую. Также система позволяет отслеживать динамику заболеваний.

Искусственный интеллект используется врачами в качестве второго мнения, снижает нагрузку на врачей и увеличивает точность диагностики заболевания.

Кроме того, в июне текущего года заключено соглашение с инфекционной больницей Алматы и КазНМУ имени Асфендиярова по разработке сервиса "Предикторы предсимптомной диагностики и риска тяжелого течения COVID-19 на основе внедрения информационной технологии искусственного интеллекта". В настоящее время сервис в пилотном режиме запускается в ГКИБ. Он предоставляет по определенным маркерам крови прогноз тяжести течения заболевания, на основе которого больницы могут планировать методы терапии, необходимость размещения в реанимации или наоборот выписки.

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