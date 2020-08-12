Цой назвал условия смягчения карантина

Смягчение карантинных мер, по словам министра здравоохранения, предлагается при достижении не менее трех показателей.
Так, показатель репродуктивности инфекции R (количество людей, заражаемых одним инфицированным) должен быть менее 1.
Кроме того, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за последнюю неделю не должен превышать 50.
Показатель смертности на 100 тысяч населения за последнюю неделю не должен быть больше 1,5.
Цой сообщил, что на 11 августа показатель репродуктивности инфекции составлял 0,82, показатель заболеваемости - 36,2.
Напомним, Аскар Мамин поручил Министерству здравоохранения с учетом складывающейся эпидемиологической ситуацией внести план поэтапного снятия карантинных мер на рассмотрение Государственной комиссии.
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