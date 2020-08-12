Цой назвал условия смягчения карантина

Нур-Султан. 11 августа. Kazakhstan Today - В ходе заседания правительства министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой озвучил условия, при которых возможно ослабление карантинных мер, передает Kazakhstan Today.

Смягчение карантинных мер, по словам министра здравоохранения, предлагается при достижении не менее трех показателей.

Так, показатель репродуктивности инфекции R (количество людей, заражаемых одним инфицированным) должен быть менее 1.

Кроме того, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за последнюю неделю не должен превышать 50.

Показатель смертности на 100 тысяч населения за последнюю неделю не должен быть больше 1,5.

Цой сообщил, что на 11 августа показатель репродуктивности инфекции составлял 0,82, показатель заболеваемости - 36,2.





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