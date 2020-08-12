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МВК рассматривает меры по поэтапному снятию карантина

11.08.2020, 20:33 8452
МВК рассматривает меры по поэтапному снятию карантина
Нур-Султан. 11 августа. Kazakhstan Today - Межведомственная комиссия (МВК) под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова рассмотрела комплекс мер по дальнейшей стабилизации эпидемиологической ситуации и подготовке к поэтапному снятию карантинных мер, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает сайт главы правительства, представители Министерства здравоохранения и главный государственный санитарный врач доложили о показателях стабилизации эпидемиологической ситуации и возможных сценариях смягчения карантинных мер при усиленном санитарно-дезинфекционном режиме. При этом для недопущения роста заболеваемости предложен ряд новых индикаторов контроля работы регионов. 
 
Ералы Тугжанов поручил Министерству здравоохранения, руководителям местных исполнительных органов держать эпидемиологическую ситуацию под жестким контролем и обеспечить дальнейшее снижение показателей заболеваемости. 
 
Также вице-премьер поручил руководству регионов разобраться и принять меры по каждому факту несвоевременной выплаты компенсаций медицинским работникам, пострадавшим в борьбе с COVID-19. 
 

Никаких поводов для самоуспокоенности и расслабления не должно быть. Регионам надо повысить эффективность работы мониторинговых групп. При необходимости проработать дополнительные меры по линии ведомств и местных властей для дальнейшего улучшения ситуации. Особые усилия должны быть сосредоточены на профилактической работе с населением, в первую очередь, по соблюдению масочного режима и социального дистанцирования", - подчеркнул Ералы Тугжанов.

 
Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой назвал условия, при которых возможно ослабление карантинных мер. 
 
В Казахстане с начала пандемии зарегистрировано более 100 тыс. случаев заболевания COVID-19. С 3 по 8 августа от коронавируса в РК скончались 211 человек.
 

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