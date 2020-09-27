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Регионам на примере Алматы показали готовность к новой волне COVID-19

26.09.2020 11287
Алматы. 26 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня в Алматы состоялся семинар-тренинг для регионов Казахстана по вопросам совершенствования медицинской помощи по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 
Целью онлайн-встречи стал обмен опытом города Алматы с регионами при подготовке к новой волне COVID-19. Ключевыми спикерами, транслирующими новые решения, стали руководитель управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров, руководитель департамента комитета контроля за безопасностью товаров и услуг Министерства здравоохранения РК по Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин и руководитель управления по цифровизации Баян Конирбаев. Также в мероприятии участвовали более 15 ведущих докторов и руководителей якорных служб города Алматы, направленных на противодействие COVID-19, которые на своем собственном опыте рассказали, как были налажены внутренние механизмы работы и за счет чего удалось оперативно реагировать на сложности, не допустив коллапса системы здравоохранения города.
 

Когда поставили задачу управления уровнем и темпами заболевания, в городе была синхронизирована работа всех звеньев системы здравоохранения. Тем самым нам удалось максимально подготовить все службы здравоохранения города к возможной новой волне COVID-19", - сказал Камалжан Надыров. 

 
Алматы один из первых внедрил новый механизм госпитализации пациентов и усовершенствовал чек-листы для оценки тяжести пациентов, которые стали дополнительным регулятором уровня госпитализации. Город отказался от деления стационаров на инфекционные и провизорные, внедрив принцип разделения всех стационаров по уровню оснащенности и кадровому потенциалу - эшелонирование. В Алматы также принята и успешно реализуется городская программа обеспечения клиник медицинским кислородом. Еще одна общегородская программа, о которой рассказали на семинаре, - это применяемые в стационарах технологии биобезопасности - утилизация медотходов и обеззараживание канализационных стоков. 
 
Также в городе начали работу новые подразделения. Среди них Центр анестезиологии и реаниматологии, созданный для повышения эффективности лечения реанимационных пациентов. Центр состоит из экспертного отдела и мобильной бригады анестезиологов и реаниматологов. 
 
Также работает Центр мониторинга пациентов, созданный на базе Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней. Ведущие профильные специалисты - кардиологи, пульмонологи, аллергологи, эндокринологи и другие на амбулаторном уровне осуществляют удаленное консультирование среднетяжелых пациентов и пациентов из группы риска.
 
Кроме того, работает Центр психической поддержки населения и Центр телемедицины Алматы. Задача Центра телемедицины - консультация и мониторинг пациентов с вероятными и подтвержденными случаями COVID-19. Это единая служба по вопросам лечения КВИ с возможностью получения видео-консультации врача.
 
Важным показателем данной работы стали реальные результаты: снижение темпов роста заболеваемости, снижение уровня тяжелых пациентов, увеличение качества оснащённости стационаров, повышение качества лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
 
В рамках семинара-тренинга особое внимание было уделено общегородской модели управления темпами заболеваемости и взаимодействию служб города. Коллеги поделились опытом и информацией о важных индикаторах и процессах, которые были внедрены ими для увеличения качества оказания медицинской помощи населению на всех уровнях.
 
В онлайн-тренинге приняли участие все 17 регионов, среди присутствующих были заместители акимов областей и городов республиканского значения, руководители управлений здравоохранения, руководители территориальных департаментов, главные врачи стационаров.
 

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