Главный санврач ЗКО предложил установить блокпосты на въезде в Уральск

Уральск. 5 ноября. Kazakhstan Today - На заседании оперштаба при акимате ЗКО, главный санврач Мухамгали Арыспаев предложил с 9 ноября на территории области ввести карантин на 14 дней с усилением ограничительных карантинных мер, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал " Мой ГОРОД ", Мухамгали Арыспаев предложил:

1. Установить на въезде в Уральск по периметру блокпосты.

2. Установить санитарные посты в населенных пунктах ЗКО, где ежедневный прирост заболевания составит более 10 случаев.

3. Запретить допуск в аэропорт и железнодорожные вокзалы встречающих и провожающих лиц, пропускать на территорию только тех, у кого есть билеты.

5. Лицам старше 65 лет рекомендовать не покидать места проживания без крайней необходимости, за исключением случаев для приобретения продуктов и лекарств.

6. При проведении похорон не допускать скопления людей более 20 человек, должны быть только близкие родственники с сохранением социальной дистанции не менее 2 метров.

7. Объектам общественного питания разрешить работать в будние дни в прежнем режиме, в выходные дни осуществлять только доставку без приема посетителей.

8. Приостановить работу общественного транспорта в выходные дни.

Также он предложил ограничить время работы фитнес-центров, оздоровительных объектов, спортивно-тренажерных залов, бассейнов, салонов красоты, парикмахерских.

Также Мухамгали Арыспаев рекомендовал ограничить провожающих до одного человека.

На заседании оперштаба решили рассмотреть предложения главного санитарного врача ЗКО и позже сообщить о принятом решении.

Ранее главный санитарный врач города Мадениет Танауов выпустил новое постановление, согласно которому уже через три дня автомобили не смогут ездить по Уральску после 23.00.

Напомним, по периметру ВКО возвращают блокпосты.

В Петропавловске вводят карантин с установлением блокпостов по периметру города. Также в Павлодаре установят блокпосты по периметру города.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства