Завод по производству отечественной вакцины против COVID-19 запустят в первом квартале 2021 года

Тараз. 24 ноября. Kazakhstan Today - Правительственная делегация во главе с заместителем премьер-министра РК Ералы Тугжановым побывала в Кордайском районе Жамбылской области, где ознакомилась с ходом строительства завода по выпуску отечественных иммунных препаратов при Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности в поселке "Гвардейский", передает Kazakhstan Today.

Завод, строительство которого ведется в соответствии с поручением главы государства, начнет свою работу в первом квартале следующего года. Строительно-монтажные работы завершатся в текущем году, уже подведены все инженерные коммуникации. В работах заняты 145 человек и 30 единиц техники.

Здесь будут выпускать иммунобиологические препараты по мировым стандартам, в том числе вакцины против коронавирусной инфекции, гриппа, туберкулеза, бруцеллеза, нодулярного дерматита и других инфекционных заболеваний. Ежегодно планируется производить 30-60 миллионов доз биопрепаратов", - информирует пресс-служба главы правительства.

Вопросы строительства биофармацевтического завода и разработки отечественной вакцины против коронавируса находятся на особом контроле Президента страны. Сегодня мы специально прибыли, чтобы на месте обсудить и решить все текущие вопросы. Уже сейчас решаются вопросы жилищного и материально-технического обеспечения, повышения заработной платы. В то же время на вас возлагается большая ответственность. Вся страна смотрит на вас", - сказал Тугжанов во время встречи с коллективом института.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев отметил, что строительство крупного завода даст новый импульс развитию экономики региона.









Уже проведены первые испытания этой вакцины, первый этап пройден. Сейчас реализуется второй этап испытания этой вакцины, и надеюсь, что в начале следующего года приступим к третьему этапу апробации данной вакцины", - сообщил вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов.









По предварительным подсчетам, в Казахстане планируют вакцинировать более 2 млн человек, но со временем охват может быть увеличен.





Напомним: на сегодняшний день в мире разрабатываются 198 вакцин-кандидатов. По 42 из них проводятся клинические исследования на людях.

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