Какие ограничительные меры будут действовать в Алматы в выходные и праздничные дни

Алматы. 17 марта. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин 16 марта подписал новое постановление №10 "О внесении изменений и дополнений в постановление №9 от 10 марта "Об усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в городе Алматы", передает Kazakhstan Today.

Новое постановление вступает в силу с 20 марта. Постановлением вносятся изменения ограничений и режима работы отдельных социально-экономических объектов и услуг в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Алматы и перехода в "красную" зону матрицы оценки эпидемиологической ситуации.

Согласно документу, общественный транспорт (городские и пригородные маршруты) в будние дни будет работать по штатному режиму. В выходные и праздничные дни: утром - с 06.00 до 10.00 и вечером - с 17.00 до 22.00.

Для ТРЦ, торговых домов вводится запрет на работу в субботу и воскресенье. В праздничные дни ограничение режима работы - с 10.00 до 17.00. В будние дни режим работы установлен с 10.00 до 21.00.

Супермаркеты, гипермаркеты, торговые сети по реализации продуктов питания будут работать с 06.00 до 02.00.

Продуктовые магазины, мини-маркеты будут работать с 06.00 до 24.00, торговые сети и отдельно стоящие непродуктовые магазины - с 09.00 до 21.00.

Крытые и открытые рынки (продуктовые и непродуктовые) - в субботы и воскресенья - запрет работы; в будние дни - ограничение режима работы с 06.00 до 17.00; в праздничные дни - ограничение режима работы с 10.00 до 17.00.

Объекты общественного питания (в помещении), в том числе размещенные в ТРЦ, ТД с отдельным входом, могут работать с 07.00 до 21.00 при заполняемости до 50%, но не более до 30 мест, на летних площадках - не более 50 мест. На вынос и доставку - без ограничения по времени.

Объекты общественного питания без посадочных мест (нестационарные, передвижные) могут работать только на вынос и доставку - без ограничения по времени, объекты общественного питания и фуд-корты, расположенные в ТРЦ, ТД - только на доставку и на вынос за пределы ТРЦ и ТД, без ограничения по времени.

В ВГК "Медеу" вводится запрет на массовые катания. В ГК "Шымбулак" сокращается количество посетителей на 50% (до 1000 человек). Объекты общественного питания ГК "Шымбулак" могут работать с 07.00 до 21.00, только на летних площадках.

Вводится запрет на работу: детских кабинетов коррекции, детских и взрослых образовательных центров, объектов культуры (репетиции), театров, кинотеатров, концертных залов, цирков, детских развлекательных центров (игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях), в том числе расположенных в ТРЦ, ТД.

Запрещена деятельность банкетных залов, ночных, игровых и лото-клубов, караоке.

Для компьютерных клубов, боулинг и бильярдных вводится запрет, за исключением объектов, участвующих в реализации пилотного проекта "Ashyq".

Также запрещены зрелищные и массовые мероприятия (конференции, форумы и т.д.), спортивные мероприятий со зрителями семейные, праздничные, памятные мероприятия с участием больше членов одной семьи (свадьбы, тои, юбилеи, национальные обряды, дни рождения и др.). Запрещено проведение поминок.

Кроме того, запрещены межобластные нерегулярные (туристические) перевозки и городские нерегулярные (туристические) перевозки.

Банки и другие объекты финансового рынка при наличии 20 и более сотрудников должны обеспечить перевод на дистанционную форму работы не менее 60% работников от общей штатной численности, за исключением филиалов (отделений, пунктов), где при наличии производственной необходимости на дистанционную форму работы могут переводиться не менее 40% работников.

ЦОН, отделения АО "Казпочта" будут работать с ограничением по времени с 09.00 до 18.00, по предварительной записи.

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