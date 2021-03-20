Более миллиона казахстанцев планируют вакцинировать против COVID-19 в апреле

НУР-СУЛТАН. 19 МАРТА - В апреле в Казахстане планируется вакцинировать против COVID-19 более 1 млн граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На сегодня в регионы страны поставлено 145 тыс. доз вакцин, а до конца марта ожидается дополнительная поставка 150 тыс. доз. На 19 марта 2021 года привито более 100 тыс. человек, в том числе более 63 тыс. медицинских работников, 22 тыс. педагогов, 7 тыс. сотрудников силовых структур, 8 тыс. - другие категории граждан", - сказал министр здравоохранения РК Алексей Цой.

Он подчеркнул, что серьезных случаев неблагоприятных проявлений после иммунизации не зарегистрировано.

У 1% привитых лиц регистрируется ожидаемые реакции, такие как гриппоподобные состояния с повышением температуры тела, общее недомогание, а также местные проявления в виде припухлости и покраснения в месте введения вакцины. В целях дальнейшей иммунизации населения в апреле текущего года будет вакцинировано более 1 млн граждан. В этой связи предполагается расширение подлежащих вакцинации групп населения с включением лиц, состоящих на диспансерном учете с хроническими заболеваниями, старше 65 лет , а также других категорий граждан", - сказал министр.

Он отметил, что вакцинация является самой эффективной мерой борьбы с КВИ.





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