В ВКО школьникам разрешили находиться в классах без масок

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 6 СЕНТЯБРЯ - Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области подписал новое постановление об ограничительных мерах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно документу, карантин продлен с 8 по 21 сентября на всей территории Восточно-Казахстанской области. Это делается в целях предупреждения завоза и распространения различных штаммов коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения.

Кроме того, в расчетных критериях повысился процент занятости коечного фонда инфекционных стационаров для лечения больных COVID-19.

Работа общественного транспорта разрешена во все дни недели, работодатели должны ограничить допуск на работу невакцинированных сотрудников, а школьникам разрешили находиться в классах без масок.

Документ вступает в силу с 8 сентября.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке

По состоянию на 23.59 5 сентября в Казахстане подтверждено 816 896 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 3897 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в ВКО - 148.

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