В СКО смягчают карантин

Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 28 СЕНТЯБРЯ - В ходе заседания правительства Республики Казахстан министр здравоохранения Алексей Цой доложил об эпидемиологической обстановке в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам Алексея Цоя, санитарно-эпидемиологическая ситуация в Казахстане улучшается. Во всех регионах за месяц значительно снижен уровень заболеваемости. Индекс репродуктивности вируса составляет 0,88.
Глава Минздрава рассказал, что со второй половины августа заболеваемость в стране снизилась в 3,2 раза, летальность - в 2,7 раза.
Кроме того, отмечается уменьшение количества больных, находящихся на стационарном лечении, в 2,4 раза - с 25 тыс. по состоянию до 10,5 тыс. человек. Количество больных, находящихся на амбулаторном лечении, снизилось в 1,7 раза - с 89 тыс. до 51 тыс. больных.
Цой также уточнил, что загруженность инфекционных коек составляет 33%, реанимационных - 32%. При этом по республике закрыто 57 ковидных стационара или 25 тыс. коек
В свою очередь, глава правительства поручил продолжить вакцинацию населения и держать на постоянном контроле санитарно-эпидемиологическую ситуацию.
Он также отметил необходимость принятия профилактических и противоэпидемических мер по гриппу и другим респираторным инфекциям, которые наиболее распространяются в осенний период. "Необходимо активизировать вакцинацию населения против гриппа и обеспечить готовность медицинских организаций к приему больных с гриппом", - сказал Мамин.
По информации пресс-службы правительства, для вакцинации против гриппа подготовлено 2,5 млн доз вакцин. К настоящему времени в первую очередь прививаются дети, люди из группы риска, медицинские работники.
Дополнено: На сегодняшний день, по информации Минздрава, охват подлежащего вакцинации населения составил 75,8%: первым компонентом привито более 7,5 млн человек, вторым компонентом привито более 6,4 млн человек с охватом 64,7% подлежащего населения.
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 28 СЕНТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 27 сентября 2021 года в Казахстане подтверждено 880 709 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1719 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 183;
в городе Алматы – 413;
в городе Шымкенте – 49;
в Акмолинской области – 72;
в Актюбинской области – 44;
в Алматинской области – 160;
в Атырауской области – 36;
в ВКО – 119;
в Жамбылской области – 56;
в ЗКО – 29;
в Карагандинской области – 175;
в Костанайской области – 102;
в Кызылординской области – 18;
в Мангистауской области – 2;
в Павлодарской области – 155;
в СКО – 76;
в Туркестанской области – 30.
В Казахстане за сутки 2781 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 815 664 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 28 сентября лечение от КВИ продолжают получать 62 662 человека (53 945 КВИ+ и 8717 КВИ-), из них:
- в стационарах находятся 10 849 пациентов;
- на амбулаторном уровне – 51 813 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 868 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 218 пациентов;
- на аппарате ИВЛ – 139 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 27 сентября 2021 года зарегистрировано 11 100 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 26 сентября от КВИ+ скончались 35 человек.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская области.
В "желтой" зоне: Шымкент, Атырауская, Алматинская, Актюбинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Кызылординская области.
На 27 сентября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 7 560 935 человек, 2-м компонентом провакцинировано 6 452 766 человек.
Фото: news.myseldon.com
НУР-СУЛТАН. 27 СЕНТЯБРЯ - Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов на брифинге в пресс-центре правительства РК рассказал, какие вакцины от коронавируса доступны казахстанцам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На сегодня в Казахстане обеспечен доступ к 3 вакцинам против коронавируса ("Спутник V", "Синофарм", "QazVac"). Кроме того, по поручению главы государства в IV квартале текущего года ожидается поставка "Pfizer". При этом мы будем поддерживать отечественную вакцину, которая не уступает по эффективности зарубежным аналогам", - сказал Тугжанов.
В прошлом месяце вакцина "QazVac" была произведена в объеме 650 тыс. доз, в текущем месяце ожидается поставка 750 тыс. доз. Подготовлены две производственные площадки: обеспечена полная готовность биофармацевтического завода в Жамбылской области; на базе предприятия "Антиген" была запущена вторая производственная площадка НИИПББ с полным циклом выпуска вакцин, в том числе "QazVac".
В текущем году впервые в истории Казахстана будет принят специальный закон "О биологической безопасности". Он создаст правовую базу для борьбы с биоугрозами. Планируется создание Национальной системы прогнозирования биобезопасности страны. Это позволит на системной основе проводить работу по защите от биологических угроз.
Также приоритетом является развитие собственного производства лекарственных средств и медизделий. Сегодня мы себя обеспечиваем на 17%. К 2025 году достигнем 50%-ного уровня. Для этого на уровне правительства был принят специальный Комплексный план", - отметил заместитель премьер-министра.
Кроме того, по словам Тугжанова, в Казахстане укрепят материально-техническое оснащение санэпидслужбы. 12 лабораторий будут оснащены высокотехнологичным оборудованием. Это позволит проводить лабораторные исследования продуктов питания, детских игрушек, воды и другой продукции с целью выявления токсичных элементов, солей и металлов.
Также будет создан Центр по проведению лабораторных и технических испытаний медизделий. Это позволит по международным стандартам проводить испытания лекарственных средств и медицинских изделий на безопасность и качество.
В постпандемийный период правительство Казахстана уделит особое внимание здоровому образу жизни населения.
В национальном проекте "Здоровая нация" здоровому образу жизни уделено особое внимание, определены конкретные меры.
Это позволит к 2025 году увеличить долю граждан РК, ведущих здоровый образ жизни до 45%", - подчеркнул заместитель главы правительства.
Еще одним приоритетом является внедрение новых технологий в сфере здравоохранения и строительство новых современных больниц.
Так, в текущем году Казахстан стал одной из стран в Центральной Азии, где установлен "Гамма-нож" для эффективного и безболезненного лечения онкозаболеваний.
Если раньше в год за рубеж отправлялись около 50 казахстанцев, а на человека в среднем тратилось 1 млн тенге, то с мая текущего года на базе Центра нейрохирургии уже проведено 142 операции.
Кроме того, в каждом областном центре и городе республиканского значения в рамках ГЧП будут построены современные медицинские центры.
Первые больницы мирового масштаба с новейшими технологиями уже строятся в городах Нур-Султане и Туркестане. Таким образом, в перспективе, не выезжая за рубеж, казахстанцы смогут получить высококачественное лечение.