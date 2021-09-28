В СКО смягчают карантин

ПЕТРОПАВЛОВСК. 27 СЕНТЯБРЯ - Главный санитарный врач Северо-Казахстанской области Асет Жуматаев подписал новое постановление, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соответствии с документом разрешается работа в субботу и воскресенье ТРЦ, торговых домов, саун, СПА-центров, бассейнов, спорткомплексов, фитнес-центров.

Религиозным объектам разрешили проведение коллективных мероприятий в закрытых помещениях при заполняемости не более 30%, обеспечении площади не менее 4 квадратных метров на одного человека.

Спортивные мероприятия можно проводить при заполняемости не более 15%, работа театров, кинотеатров, концертных залов возможно при заполняемости не более 20% от числа посадочных мест.

Время работы объектов общественного питания продляется до 24.00 при заполняемости до 50%, но не более 50 мест. Ограничения не будут касаться объектов предпринимательства, внедривших проект Ashyq.

Вводится ограничение допуска на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцину против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев) промышленных, сельскохозяйственных предприятий.

На объектах, участвующих в проекте Ashyq, возможно проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий при заполняемости до 50%, не более 70 мест. Разрешены конференции, форумы, зрелищные и иные мероприятия с массовым скоплением людей при заполняемости до 50%, но не более 70 мест.

Постановление вступает в силу с 28 сентября.

С полным текстом постановление можно ознакомиться по ссылке

По состоянию на 23.59 26 сентября 2021 года в Казахстане подтверждено 878 990 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1878 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в СКО - 71.

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