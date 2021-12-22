Карантин смягчают в Карагандинской области

КАРАГАНДА. 21 ДЕКАБРЯ - В Карагандинской области на фоне улучшения эпидситуации смягчают карантин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Соответствующее постановление главного санврача региона о поэтапном смягчении карантина опубликовано на сайте департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области.

Продлить на территории Карагандинской области режим карантина с особыми условиями предпринимательской и иной деятельности и жизни населения", - сообщается в документе.

Все социальные объекты в области с сегодняшнего дня работают по режиму "желтой" зоны.

Детские оздоровительные лагеря могут работать при условии заполняемости не более 50%. Также разрешена деятельность театров, кинотеатров, концертных залов и филармоний при заполняемости не более 20%.

При этом запрещена организация, посещение и проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей (праздничных, спортивно-массовых, конференций, семинаров, форумов, банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.д.), в том числе на дому, за исключением проведения данных мероприятий на объектах, участвующих в проекте Ashyq, при условии безопасного "зеленого" статуса сотрудников и посетителей.

Также жителям запретили области запретили посещать объекты, чья работа не возобновлена или приостановлена (бильярд, караоке, боулинг-центры, компьютерные и ночные клубы, букмекерские конторы и т.д.). Также запрещается нахождение на объектах после закрытия, за исключением участвующих в проекте Ashyq.

Работать в выходные дни разрешили торговым домам и ТРЦ. Летние кафе могут работать до полуночи, раньше они закрывались в 8 вечера.