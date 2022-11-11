Новый штамм коронавируса - "цербер" распространяется в мире

Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 50 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 395 221 случай заболевания.

По данным Минздрава, на 11 ноября лечение от КВИ продолжают получать 759 человек (605 КВИ+ и 154 КВИ-), из них в стационарах находится - 72 пациента, на амбулаторном уровне - 687 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 1 пациент, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.

9 ноября выявлено 5 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса.

I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 844 845 человек, II компонентом 10 608 403 человека. Ревакцинировано - 5 639 586 человек.