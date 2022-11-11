Новый штамм коронавируса - "цербер" распространяется в мире

Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ряде стран мира распространяется новый штамм коронавируса - "цербер". Он считается ответвлением одного из предыдущих вариантов - омикрона.
Сейчас случаи заражения новым штаммом выявляются в США, Бразилии и в некоторых странах Европы. Вирус также обнаружен и в России, сообщает телеканал "Хабар24".
По мнению экспертов, штамм "цербер" отличается высокой заразностью. Симптомы у новой мутации ковида те же, что и у ОРВИ: высокая температура, ломота в суставах и слабость. При этом специалисты утверждают, что особой опасности для жизни человека цербер не несет.