Аким Костаная заболел коронавирусом

Костанай. 9 июля. Kazakhstan Today - Аким Костаная Кайрат Ахметов сообщил, что заболел коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Уважаемые костанайцы! Несмотря на строгое соблюдение всех мер предосторожности, к сожалению, мой тест на Covid-19 показал положительный результат. По этой причине я ухожу на самоизоляцию, продолжив работу в дистанционном режиме", - написал Ахметов в Instagram.

Он обратился к жителям города с просьбой соблюдать все установленные требования и необходимые меры безопасности.

Наша с вами задача - проявить терпение, придавать большое значение чистоте, уберечь свою семью от существующей угрозы. В такой непростой ситуации нужно осознанно подойти к защите своего здоровья. Берегите себя и своих близких!", - добавил аким.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства