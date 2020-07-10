Аким Костаная заболел коронавирусом

Уважаемые костанайцы! Несмотря на строгое соблюдение всех мер предосторожности, к сожалению, мой тест на Covid-19 показал положительный результат. По этой причине я ухожу на самоизоляцию, продолжив работу в дистанционном режиме", - написал Ахметов в Instagram.
Он обратился к жителям города с просьбой соблюдать все установленные требования и необходимые меры безопасности.
Наша с вами задача - проявить терпение, придавать большое значение чистоте, уберечь свою семью от существующей угрозы. В такой непростой ситуации нужно осознанно подойти к защите своего здоровья. Берегите себя и своих близких!", - добавил аким.
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