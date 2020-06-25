Аким Костанайской области заболел COVID-19

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Об этом чиновник сообщил на своей странице в Инстаграм.
Уважаемые костанайцы! Несмотря на все меры предосторожности, мой тест на COVID-19 показал положительный результат. В связи с этим я ухожу на самоизоляцию и продолжу работать в дистанционном режиме. Прошу жителей нашей области соблюдать все меры безопасности. В очередной раз призываю земляков со всей серьезностью отнестись к соблюдению ограничительных мер, вводимых на территории региона. Желаю всем крепкого здоровья и благополучия! Берегите себя", - написал аким.
Ранее коронавирус был диагностирован у акимов Туркестана и Темиртау, замакима Павлодарской области и вице-министра МТСЗН.
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