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Аким Костанайской области заболел COVID-19

24.06.2020, 15:57 7507
Аким Костанайской области заболел COVID-19
Фото: qostanay.tv
Костанай. 24 июня. Kazakhstan Today - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов заболел COVID-19, передает Kazakhstan Today.
 
Об этом чиновник сообщил на своей странице в Инстаграм.
 

Уважаемые костанайцы! Несмотря на все меры предосторожности, мой тест на COVID-19 показал положительный результат. В связи с этим я ухожу на самоизоляцию и продолжу работать в дистанционном режиме. Прошу жителей нашей области соблюдать все меры безопасности. В очередной раз призываю земляков со всей серьезностью отнестись к соблюдению ограничительных мер, вводимых на территории региона. Желаю всем крепкого здоровья и благополучия! Берегите себя", - написал аким.

 
Ранее коронавирус был диагностирован у акимов Туркестана и Темиртаузамакима Павлодарской области и вице-министра МТСЗН.
 

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