Алматинских родителей предупредили об опасности Кавасаки-подобного синдрома у детей

Алматы. 18 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы специалисты предупреждают родителей об опасности мультисистемного заболевания у детей и призывают усилить меры профилактики вирусных инфекций, передает Kazakhstan Today.

Как отметил сегодня в ходе онлайн-интервью президент Академии профилактической медицины Казахстана Алмаз Шарман, несмотря на информацию о том, что дети легче переносят коронавирусную инфекцию, у них есть опасность возникновения осложнения в виде мультисистемного заболевания, вызывающего воспаление сосудов, сообщили в акимате Алматы.

Это похоже на то, что раньше медикам было известно под синдромом Кавасаки. На самом деле это мультисистемное заболевание, которое может быть очень опасным. К счастью, в Казахстане и в мире таких детей мало", - сказал Алмаз Шарман.

Он отметил, что коронавирусная инфекция поражает не просто легкие, а внутреннюю поверхность сосудов (эндотелии). Также могут поражаться другие органы. У детей чаще поражаются сосуды ног, но существуют симптомы покраснения не только конечностей, но и туловища и лица.

Медики держат все под контролем. Я надеюсь, что в будущем это будет такой феномен, ограниченный на малом количестве детей. Поэтому мы должны иметь в виду такую опасность. Да, у детей осложнений меньше, они в меньшей степени заболевают, но бывают случаи, которые протекают с тяжелыми проявлениями и мультисистемным поражением сосудов. Ученые активно изучают этот феномен", - отметил Шарман.

В этой связи он призвал родителей приучать детей к соблюдению мер предосторожности: носить маски, соблюдать личную гигиену и социальную дистанцию.

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