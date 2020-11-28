Алматы попал в "желтую зону" по COVID-19

Алматы. 27 ноября. Kazakhstan Today - Город Алматы находится в "желтой зоне по коронавирусу. Об этом в ходе брифинга рассказал министр здравоохранения Алексей Цой, передает Kazakhstan Today.

По словам Алексея Цоя на 27 ноября республика находится в "желтой" зоне или зоне умеренного риска.

По сравнению с предыдущей неделей из желтой в красную зону переместились 3 региона (Павлодарская, Костанайская, Акмолинская области). В "желтой" зоне находится Алматы. В зоне высокого риска, или в "красной зоне", где вводятся строгие ограничительные меры остаются 5 регионов: ВКО, СКО, Павлодарская, Костанайская, Акмолинская области", - проинформировал министр.

Он подчеркнул, что эпидситуация по заболеваемости КВИ в стране имеет тенденцию к ухудшению.

В ноябре по сравнению с октябрем в республике отмечается рост заболеваемости КВИ в 3,7 раза за счет роста заболеваемости в 5 регионах, которые на сегодня находятся в "красной зоне", где зарегистрированы 70% всех случаев по республике", - пояснил Цой.





Ранее в УОЗ Алматы проинформировали , что на сегодняшний день в Алматы зарегистрировано 15 876 случаев коронавирусной инфекции, из них 9583 с симптомами и 6293 без симптомов. Ежедневно с бессимптомной формой выявляется до 40 человек.





Зарегистрировано в нарастании 1140 случаев пневмонии. Вылечившихся - 14 740, или 93% пациентов. Умерших - 323. На лечении в медицинских организациях находятся 257 человек (15 детей), из них по степени тяжести 20 (7%) в крайне тяжелом, 65 (25%) в тяжелом, 230 (68%) в состоянии средней степени тяжести. Выписаны за сутки всего - 37, поступили - 61. В отделениях реанимации находятся 29 пациентов, то есть 11% от общего количества пациентов, находящихся на стационарном лечении", - уточнили в управлении.

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