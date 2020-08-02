Алматы. 1 августа. Kazakhstan Today- Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Алматы - главный государственный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин прокомментировал введение новых ограничительных мер в Алматы, передает Kazakhstan Today.

По словам главного санврача Алматы, граждане допускают нарушение домашнего карантина, выходят из дома.

Бессимптомный носитель при любой инфекции во все времена имел особую опасность. Мы помним тот же гепатит А, где бессимптомный носитель может заразить до 20 человек. Многие, как мы видим, нарушают данное требование. Это чревато заражением соседей и дальнейшим распространением инфекции. Поэтому мы приняли специальные меры по локализации риска дальнейшего заражения", - пояснил Бекшин.

Вместе с тем он напомнил об административной и уголовной ответственности граждан за несоблюдение и нарушение указанных требований.

Нами приняты строгие меры, чтобы обезопасить жителей города. Данные меры направлены на прекращение перезаражения именно бессимптомными, которые находятся на домашнем карантине, и лицами, которые имеют положительные результаты ПЦР-обследования", - добавил он.

В случае отсутствия возможности изоляции и принятия мер для недопущения распространения заражения других лиц жителям необходимо обращаться по телефонам горячей линии +7 (727) 300-05-05, +7 (727) 300-01-03 управления общественного здоровья города Алматы и по указанному адресу добровольно поступить в карантинный стационар.

Нахождение лица с подтвержденным диагнозом COVID-19 в карантинном стационаре оплачивается за счет бюджета.

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