Более 800 млрд тенге было потрачено за 2 года на борьбу с пандемией в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният на брифинге в службе центральных коммуникаций рассказала , сколько средств было потрачено на борьбу с коронавирусом с начала пандемии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В 2020 году из бюджета было потрачено 252 млрд тенге, из них 28 млрд тенге - на покупку лекарств, защитных средств и медтехники", - сообщила министр.

Большая часть выделенных средств - 197 млрд тенге пошла на доплаты медикам и командировочные расходы, в основном сотрудников СЭС, рассказала Гиният. Еще 20 млрд тенге в 2020 году были направлены на оплату по оказанию медпомощи населению. Из них 5 млрд тенге были затрачены на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких по линии Всемирного банка.

В 2021 году, по ее данным, было выделено 556 млрд тенге. Борьба с вирусом велась весь год.

97 млрд ушло на покупку вакцин, шприцев и диагностику КВИ. 413 млрд тенге - на доплаты медикам и командировочные расходы, 40 млрд - из фонда медстрахования на оплату лечения в больницах", - уточнила министр.

В 2022 году на борьбу с пандемией выделено 86 млрд тенге.

Из них 9 млрд - на покупку вакцины, купили вакцины Vero Cell и QazVac, 20 млрд тенге выплатили "СК-Фармация" за покупку вакцины Pfizer в прошлом году, мы об этом в мажилисе говорили", - резюмировала глава Минздрава.