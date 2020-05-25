Число заболевших коронавирусом в Казахстане превысило 8 тысяч человек

Нур-Султан. 24 мая. Kazakhstan Today - Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 сообщила об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане на 23 мая, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано 403 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (темп прироста составил - 5,1%), из них: Карагандинская область - 90 (19,1%), Северо-Казахстанская область - 6 (15,0%), Туркестанская область - 33 (11,8%), Актюбинская область - 18 (7,1%), Шымкент - 33 (5,7%), Алматы - 97 (4,7%), Западно-Казахстанская область - 16 (4,3%), Костанайская область - 5 (4,3%), Жамбылская область - 10 (4,0%), Нур-Султан - 58 (3,8%), Восточно-Казахстанская область - 2 (3,3%), Атырауская область - 22 (2,6%), Алматинская область - 6 (2,2%), Кызылординская область - 5 (1,8%), Мангистауская область - 2 (1,2%).

Всего в стране подтверждено 8322 случаев, из них: в Алматы - 2164, в Нур-Султане - 1598, в Атырауской области - 879, в Шымкенте - 606, в Карагандинской области - 562, в ЗКО - 386, в Туркестанской области - 315, в Алматинской области - 284, в Кызылординской области - 283, в Актюбинской области - 270, в Жамбылской области - 259, в Павлодарской области - 177, в Мангистауской области -166, в Акмолинской области - 145, в Костанайской области - 120, в ВКО - 62, в СКО - 46.

По состоянию на утро 24 мая в мире зарегистрировано 5 409 332 (+100 978 за сутки) инфицированных, погибли 344 018 (+3954) человек, выздоровели - 250 641 (+87 844) человек.





Напомним, 11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. По последним данным, число зараженных в мире превысило 5,409 млн человек. Выздоровели более 1,527 млн человек, погибли более 287 тыс. Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля был введен режим чрезвычайного положения. 27 апреля глава государства сообщил о решении продлить режим ЧП в Казахстане до 11 мая. Вчера, 11 мая, в Казахстане завершился режим ЧП, однако карантинные ограничения снимаются постепенно.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства