В Уральске двухлетний ребенок с COVID-19 находится в тяжелом состоянии

Уральск. 1 июня. Kazakhstan Today - Двухлетний ребенок с COVID-19 находится в тяжелом состоянии в Уральске, передает Kazakhstan Today.
Ребенок находится на аппарате искусственной вентиляции легких, сообщает портал "Мой ГОРОД".
Как рассказал руководитель управления здравоохранения ЗКО Болатбек Каюпов, всего в области зарегистрировано 665 случаев заражения коронавирусной инфекцией, среди которых 30 детей.
На стационарном лечении в инфекционном стационаре находится 300 пациентов, из них 12 детей, с бессимптомным течением заболевания - 135, с легкой степенью тяжести - 104, со средней степенью тяжести - 57, с тяжелой степенью - 4. За выходные дни в стационар поступило 85 пациентов. Зарегистрирован один летальный случай", - рассказал Болатбек Каюпов.
На аппарате искусственной вентиляции легких находятся три пациента, двоим из них 79 лет и 68 лет, а также двухлетний ребенок. Врачи оценивают состояние малыша как тяжелое.
На 31 мая в области зарегистрировано 44 случая заболевания COVID-19. Инфекция обнаружена у 35 жителей ЗКО. В связи с контактом с ранее выявленными больными, были взяты пробы на лабораторные исследования. У девяти человек были взяты пробы на анализы с профилактической целью.
По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19, перегоспитализированы в инфекционный стационар. Выявлены лица, контактировавшие с больными, взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются", - сообщили в Telegram-канале межведомственной комиссии РК.
Напомним, 31 мая стало известно о летальном случае от COVID-19 в Западно-Казахстанской области. Скончался 53-летний пациент, он работал на месторождении ТОО "Тенгизшевройл" вахтовым методом.
Тест на COVID-19 дважды показывал отрицательный результат. Был доставлен в областную инфекционную больницу. Позже госпитализирован в реанимационное отделение. Проводимые реанимационные мероприятия не дали эффект и 30 мая констатирована биологическая смерть. Сопутствующих заболеваний не было", - рассказали в Департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО.
Всего в области зарегистрировано 665 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 309 человек.
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