В Уральске двухлетний ребенок с COVID-19 находится в тяжелом состоянии

Уральск. 1 июня. Kazakhstan Today - Двухлетний ребенок с COVID-19 находится в тяжелом состоянии в Уральске, передает Kazakhstan Today.

Ребенок находится на аппарате искусственной вентиляции легких, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

Как рассказал руководитель управления здравоохранения ЗКО Болатбек Каюпов, всего в области зарегистрировано 665 случаев заражения коронавирусной инфекцией, среди которых 30 детей.

На стационарном лечении в инфекционном стационаре находится 300 пациентов, из них 12 детей, с бессимптомным течением заболевания - 135, с легкой степенью тяжести - 104, со средней степенью тяжести - 57, с тяжелой степенью - 4. За выходные дни в стационар поступило 85 пациентов. Зарегистрирован один летальный случай", - рассказал Болатбек Каюпов.

На аппарате искусственной вентиляции легких находятся три пациента, двоим из них 79 лет и 68 лет, а также двухлетний ребенок. Врачи оценивают состояние малыша как тяжелое.

На 31 мая в области зарегистрировано 44 случая заболевания COVID-19. Инфекция обнаружена у 35 жителей ЗКО. В связи с контактом с ранее выявленными больными, были взяты пробы на лабораторные исследования. У девяти человек были взяты пробы на анализы с профилактической целью.

По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19, перегоспитализированы в инфекционный стационар. Выявлены лица, контактировавшие с больными, взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются", - сообщили в Telegram-канале межведомственной комиссии РК.

Тест на COVID-19 дважды показывал отрицательный результат. Был доставлен в областную инфекционную больницу. Позже госпитализирован в реанимационное отделение. Проводимые реанимационные мероприятия не дали эффект и 30 мая констатирована биологическая смерть. Сопутствующих заболеваний не было", - рассказали в Департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО.





Всего в области зарегистрировано 665 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 309 человек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства