В Карагандинской области массовая вакцинация от COVID-19 начнется 10 апреля

КАРАГАНДА. 9 АПРЕЛЯ - В Карагандинскую область поступило около 24 тыс. доз вакцины от коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Широкомасштабная кампания по добровольной иммунизации населения от коронавирусной инфекции в регионе начнётся 10 апреля. Привиться смогут все желающие старше 18 лет, сообщили в пресс-службе акима области.

По словам руководителя Службы общественного здоровья Карагандинской области Бибигуль Тулегеновой, в регион поступило 23 740 доз вакцины.

В предстоящие три дня поступят ещё 55 тыс. доз. Раньше работало всего 13 центров вакцинации с 30 прививочными кабинетами. Сейчас мы постепенно распределяем вакцину в центральные районные больницы, в районы и другие города. Привиться смогут все карагандинцы по месту жительства", - объяснила Бибигуль Тулегенова.

Иммунизация осуществляется вакциной "Спутник V", произведённой Карагандинским фармацевтическим комплексом. Флакон рассчитан на 5 человек, поэтому необходима предварительная запись.

Подать заявку на вакцинацию можно по телефону в поликлинике по месту прикрепления, а также в мобильном приложении eGov mobile ("Запись на вакцинацию").

Список центров вакцинации с указанием телефонов и мест расположения размещён на сайте управления здравоохранения Карагандинской области.





Напомним, в апреле стартовала массовая вакцинация от КВИ в Казахстане. Вакциной "Спутник V", произведённой на Карагандинском фармкомплексе, привился глава государства Касым-Жомарт Токаев.

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