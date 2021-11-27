Пациентка с новым штаммом COVID-19 прибыла в Бельгию из Египта

БРЮССЕЛЬ. 26 НОЯБРЯ - Пациентка с новым южноафриканским штаммом COVID-19 прибыла в Бельгию из Египта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщил бельгийский вирусолог Марк Ван Ранст, пациентка, у который впервые в Бельгии был выявлен новый южноафриканский вариант коронавируса, прибыла из Египта, информирует РИА "Новости".
В Бельгии подтвержден случай нового варианта B.1.1.529 у пассажира, вернувшегося из Египта. Первые симптомы были выявлены 22 ноября", - написал Ван Ранст в Twitter.
Ранее министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук подтвердил первый случай заболевания новым южноафриканским штаммом в стране. При этом он подчеркнул, что власти пока не располагают информацией, является ли этот вариант более опасным по сравнению с вариантом Дельта.
По информации источника, речь идет о женщине, вернувшейся из Египта транзитом через Турцию.
Ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая.
Как сообщалось ранее, Всемирная организация здравоохранения созвала чрезвычайную встречу для обсуждения обнаруженного в ЮАР штамма.
Напомним также, что в Великобритании ввели временный запрет на авиасообщения с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини в связи с новым штаммом коронавируса.