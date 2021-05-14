Число заражений COVID-19 в мире превысило 160 млн

НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро четверга составило 160 миллионов 450 тысяч 504. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 331 тыс. 258 человек.

В число стран с более 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия. Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 32 млн 814 тыс. 415 инфицированных COVID-19, зафиксировано 583 тыс. 684 летальных исхода.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 за истекшие сутки увеличилось на 362 тыс. 727 против 348 тыс. 421 сутками ранее и достигло 23 млн 703 тыс. 665, число скончавшихся после суточного роста в 4 тыс. 120 человек составило 258 тыс. 317.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 15 млн 359 тыс. 397 заболевших, из них умерло 428 тыс. 34 человека.

Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 429,2. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 797 человек, Индии - 186, Бразилии - 2 тыс. 2.

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