COVID-19 может привести к развитию синдрома Гийена - Барре

МОСКВА. 7 ИЮНЯ - Коронавирусная инфекция может давать осложнения в виде аутоиммунных заболеваний, в частности, развития синдрома Гийена - Барре, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Такой вывод озвучили в научной статье ученые из Бирмингемского университета, сообщает РИА Новости

По словам одного из авторов статьи Алекса Рихтнера, антитела, которые организм вырабатывает во время болезни, схожи с теми, что вызывают аутоиммунные болезни сердца и кожи. Участники исследования, перенесшие коронавирус в легкой и тяжелой формах, рассказали о первых симптомах заболевания. Это онемение ступней и кистей рук, мышечная слабость и боли, а также проблемы с координацией.

Похожие симптомы наблюдаются у пациентов, страдающих синдромом Гийена - Барре. Это острая аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия, проявляющаяся вялыми парезами, нарушениями чувствительности и вегетативными расстройствами. Впервые его описали французские врачи Жорж Гийен и Жан Барре в 1916 году.

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