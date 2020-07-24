Даурен Абаев прокомментировал салют в столице и рассылки о чипировании

Нур-Султан. 23 июля. Kazakhstan Today - Первый заместитель руководителя администрации президента (АП) Даурен Абаев высказался о борьбе с коронавирусом в РК, о многочисленных фейках и сознательности граждан, передает Kazakhstan Today.

Президент сказал, что идеологическому аппарату не хватает смелости и креативности. Действительно, то, что сейчас происходит - не проблема только Минздрава. Сбои дали почти все рычаги управления, в том числе и идеологические. То, что многие не соблюдают нормы и предписания, верят в такой абсурд, как чипирование и вертолетные посевы вируса - это ведь вопросы общественного сознания", - написал Абаев в Facebook .

По его словам, сегодня в РК нужна идеология здравого смысла, идеология адекватности. Пришло время распрощаться с иллюзиями и гармонизировать реальное положение дел с нашими идеологемами.

Не должно быть так, что госаппарат "через хребет" заставляет всех любить Родину, призывая к единству и сплоченности. Искренний патриотизм наших граждан - это лучшая идеология", - считает он.

Абаев также отметил, что сегодня практически на всех уровнях государственного управления есть четкое понимание того, что масштабы угрозы были недооценены. Есть полное осознание ответственности и из всего этого будут сделаны необходимые выводы.

Говоря о выводах, я не имею ввиду какие-то отставки на уровне акимов или министров. Речь о другом, речь о системной перестройке государственного управления. Уже сейчас президент внимательно изучает этот вопрос. Госаппарату нужно избавляться от несвойственных функций, передавать их в частные руки, гражданскому обществу. Госслужба должна стать более привлекательной для сильных специалистов с хорошим образованием и опытом", - говорится в сообщении

При этом замруководителя АП отметил, что отдельные правовые аспекты работы тоже нужно менять.

Например, в условиях ЧП акиматы банально потеряли время на приобретение лекарств из-за долгих формальных процедур закупа. Можно сколько угодно ругать их за это, но им бы завтра пришлось еще доказывать проверяющим органам, что это не коррупционная схема, а просто желание спасти жизни. И таких примеров было достаточно", - пояснил Абаев.

Он также прокомментировал салют в День столицы, который вызвал масштабную негативную реакцию населения.

Хотели поднять дух людей в сложной ситуации. Но это как раз тот случай, когда лекарство оказалось хуже болезни", - написал Абаев.

Кроме того, он высказал свое мнение об ответственности казахстанцев в условиях карантина. Он отметил, что, вопреки распространенному мнению, многие граждане на самом деле выполняют необходимые требования, многие носят маски, соблюдают дистанцию и нормы гигиены. В противном случае масштаб заражений был бы гораздо больше.

Просто все это довольно тяжело дается, но не потому, что у нас полстраны спит и видит, как бы сходить в ресторан, в клуб, попеть в караоке. Нет. Нужно как-то жить. Ходить в магазин, ходить на работу. Многие заражаются именно так. Я бы не стал вот так массово отказывать казахстанцам в сознательности", - заключил Абаев.

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