Дети стали чаще болеть коронавирусом в Алматы

На истекшей неделе зарегистрирован значительный рост заражений среди детей до 14 лет - на 5,4% (с 1463 до 1920 случаев) и подростков - на 1% (с 388 до 589 случае), а также лиц старше 60 лет - на 3% (с 2530 до 3262 случая). Среди детей до 1 года, напротив, отмечается небольшое снижение - с 450 до 438 случаев, но их доля среди всех детей значительная - 22,8%", - сообщила на онлайн-брифинге региональной службы коммуникаций Асель Калыкова.
Кроме того, она отметила, что эпидемиологическая ситуация в мегаполисе несколько стабилизировалась на уровне 1900-2300 случаев в сутки. При этом, недельная заболеваемость КВИ увеличилась с 13 508 случаев на предыдущей до 14 213 случаев на прошлой неделе.
Также Асель Калыкова сообщила, что количество ревакцинированных за неделю увеличилось почти на 42 тыс. человек, или на 36%.
Это позволило увеличить иммунную прослойку среди населения до 56,8% (52,6% вакцинированных + 4,2% переболевших с начала пандемии), что повлияло на стабилизацию заболеваемости. Продолжив этот темп, мы скорей сможем выйти из "красной" зоны и вернуться в прежний темп жизни", - заявила спикер.
По ее словам, рост заболеваемости КВИ в январе составил 40% с предыдущей недели, а с начала года в 18 раз.
Ранее сообщалось, что в Казахстане за сутки зарегистрирован 7491 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.