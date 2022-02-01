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Дети стали чаще болеть коронавирусом в Алматы

31.01.2022, 17:05 6526
Дети стали чаще болеть коронавирусом в Алматы
АЛМАТЫ. 31 ЯНВАРЯ - Дети стали чаще болеть коронавирусом в Алматы, заявила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На истекшей неделе зарегистрирован значительный рост заражений среди детей до 14 лет - на 5,4% (с 1463 до 1920 случаев) и подростков - на 1% (с 388 до 589 случае), а также лиц старше 60 лет - на 3% (с 2530 до 3262 случая). Среди детей до 1 года, напротив, отмечается небольшое снижение - с 450 до 438 случаев, но их доля среди всех детей значительная - 22,8%", - сообщила на онлайн-брифинге региональной службы коммуникаций Асель Калыкова.

 
Кроме того, она отметила, что эпидемиологическая ситуация в мегаполисе несколько стабилизировалась на уровне 1900-2300 случаев в сутки. При этом, недельная заболеваемость КВИ увеличилась с 13 508 случаев на предыдущей до 14 213 случаев на прошлой неделе. 
 
Также Асель Калыкова сообщила, что количество ревакцинированных за неделю увеличилось почти на 42 тыс. человек, или на 36%. 
 

Это позволило увеличить иммунную прослойку среди населения до 56,8% (52,6% вакцинированных + 4,2% переболевших с начала пандемии), что повлияло на стабилизацию заболеваемости. Продолжив этот темп, мы скорей сможем выйти из "красной" зоны и вернуться в прежний темп жизни", - заявила спикер.

 
По ее словам, рост заболеваемости КВИ в январе составил 40% с предыдущей недели, а с начала года в 18 раз.
 
Ранее сообщалось, что в Казахстане за сутки зарегистрирован 7491 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
 

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Сводка эпидситуации в РК: число заболевших COVID-19 снизилось

31.01.2022, 08:23 14006
Сводка эпидситуации в РК: число заболевших COVID-19 снизилось
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 31 ЯНВАРЯ - В Казахстане за сутки зарегистрирован 7491 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста. Всего в республике с начала пандемии подтверждено 1 233 488 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрирован 7491 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в Нур-Султане - 1194,
 
в Алматы - 1556,
 
в Шымкенте - 26,
 
в Акмолинской области - 715,
 
в Актюбинской области - 78,
 
в Алматинской области - 305,
 
в Атырауской области - 168,
 
в ВКО - 189,
 
в Жамбылской области - 103,
 
в ЗКО - 263,
 
в Карагандинской области - 954,
 
в Костанайской области - 586,
 
в Кызылординской области - 55,
 
в Мангистауской области - 53,
 
в Павлодарской области - 880,
 
в СКО - 341,
 
в Туркестанской области - 25.
 
В Казахстане 12 080 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 069 863, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 30 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинирован 9 186 151 человек, - 8 755 121.
 
На 31 января лечение от КВИ продолжают получать 151 727 человек (150 383 КВИ+ и 1 344 КВИ-), из них: в стационарах - 10 571, на амбулаторном уровне - 141 156.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 406, в состоянии крайней степени тяжести - 164, на аппарате ИВЛ - 88.

С 13 марта 2020 года по 30 января 2022 года в РК зарегистрировано 13 242 летальных случая от КВИ+. 29 января скончались 15 человек.
 
29 января 2022 года зафиксировано 15 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 23 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 86 326, летальных случаев - 5266, выздоровевших - 79 716.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне: Шымкент, Кызылординская область.
 
В "зеленой" зоне: Туркестанская область.
 

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 225 997 случаев COVID-19

30.01.2022, 09:50 26096
Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 225 997 случаев COVID-19
НУР-СУЛТАН. 30 ЯНВАРЯ - За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 9 475 случаев заражения коронавирусной инфекцией, подтвержденных ПЦР-тестом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщила межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19, за сутки в Нур-Султане зарегистрировано 1 441 случай COVID-19, в Алматы - 1 979, в Шымкенте - 126, в Акмолинской области - 802, в Актюбинской области - 268, в Алматинской области - 332, в Атырауской области - 196, в Восточно-Казахстанской области - 198, в Жамбылской области - 202, в Западно-Казахстанской области - 503, в Карагандинской области - 1 298, в Костанайской области - 611, в Кызылординской области - 70, в Мангистауской - 101, в Павлодарской области - 900, в Северо-Казахстанской области - 387, в Туркестанской - 61.
 
Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 225 997 случаев COVID-19.
 
С начала пандемии в республике от коронавирусной инфекции выздоровели 1 057 783 человека, из них 12 611 - за последние сутки.
 
С начала пандемии от коронавирусной инфекции, подтвержденной ПЦР-тестом (КВИ+), умерли 13 226 человек, в том числе 16 - за минувшие сутки.
 
За сутки пневмонией с признаками коронавируса, не подтвержденной ПЦР (КВИ-), заболели 173 человека, умерли двое. По данным Минздрава, всего с 1 августа 2020 года в республике зарегистрировано 86 311 случаев заболеваемости пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но с отрицательным результатом ПЦР, умерли от нее 5 264 человека.
 
По состоянию на 30 января лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 156 342 заболевших, из них 154 988 - с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), 1 354 - с отрицательным (КВИ-). Находятся в стационарах 10 226 пациентов, на амбулаторном лечении - 146 116.
 

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- (с положительным и отрицательным ПЦР-тестом соответственно) в тяжелом состоянии находятся 393 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 163, на аппарате ИВЛ - 95", - указывается в сводке Минздрава.

 

В Вооруженных силах Казахстана продолжается ревакцинация от COVID-19

29.01.2022, 18:08 35971
НУР-СУЛТАН. 29 ЯНВАРЯ - В Вооруженных силах Казахстана продолжается ревакцинация от COVID-19. На сегодняшний день в казахстанской армии прививку получили свыше 52% личного состава, сообщили в Министерстве обороны РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Процедура проводится одним компонентом (бустерной вакциной). Он пролонгирует действие вакцины и укрепляет иммунитет, защищая человека от COVID-19. Практика показывает, что в случае заражения коронавирусом привитые пациенты переносят заболевание в легкой форме, без осложнений", - поясняет начальник главного военно-медицинского управления Вооруженных сил полковник медицинской службы Тимур Ошакпаев.

 
Военно-медицинский персонал регулярно проводит с личным составом санитарно-просветительскую работу, разъяснительные беседы, доводит сведения по вакцинам, их действию, о пользе и побочных эффектах.         
 
Получение прививки проходит на добровольной основе. Военнослужащие несут солидарную ответственность не только за собственное здоровье, но и здоровье своих сослуживцев. Это особенно актуально для закрытых воинских коллективов.        

 
Офицеры и военнослужащие по контракту проходят ревакцинацию, как в городских лечебных учреждениях по месту прикрепления, так и военных поликлиниках. Военнослужащие срочной службы и курсанты военных учебных заведений - в пунктах постоянной дислокации вакцинами, зарегистрированными в Республике Казахстан.         
 
Для удобства личного состава главным военно-медицинским управлением организована работа выездных бригад. Они прибывают в воинскую часть, разворачивают прививочные кабинеты в медицинских подразделениях. Это позволяет военнослужащим и гражданскому персоналу пройти процедуру по месту прохождения службы.

 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 11 753 заболевших коронавирусом

29.01.2022, 09:31 42936
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 11 753 заболевших коронавирусом
Фото: depositphotos
НУР-СУЛТАН. 29 ЯНВАРЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 11 753 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтвержден 1 216 522 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 11 753 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в Нур-Султане - 1930;
 
в Алматы - 2253;
 
в Шымкенте - 130;
 
в Акмолинской области - 877;
 
в Актюбинской области - 408;
 
в Алматинской области - 582;
 
в Атырауской области - 267;
 
в ВКО - 407;
 
в Жамбылской области - 302;
 
в ЗКО - 495;
 
в Карагандинской области - 1797;
 
в Костанайской области - 595;
 
в Кызылординской области - 97;
 
в Мангистауской области - 147;
 
в Павлодарской области - 970;
 
в СКО - 430;
 
в Туркестанской области - 66.
 
В Казахстане за сутки 12 533 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 1 045 172 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 28 января 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 176 124 человек, 2-м компонентом - 8 745 143 человек.
 
На 29 января лечение от КВИ продолжают получать 159 472 человек (158 140 КВИ+ и 1 332 КВИ-), из них в стационарах находится 10 161 пациент, на амбулаторном уровне - 149 311 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находится в тяжелом состоянии 381 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 166, на аппарате ИВЛ - 98 пациентов.
 
27 января от коронавируса скончались 16 человек, от пневмонии с признаками КВИ - два человека.
 
С 13 марта по 28 января в РК зарегистрировано 13 210 летальных случаев от КВИ+.
 
С 1 августа 2020 года по 27 января 2022 года зарегистрировано 86 138 случаев заболевания пневмонией с признаками КВИ и 5262 летальных случая. 27 января выявлено 144 случая КВИ-.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области
 
В "зеленой" зоне - Туркестанская область.

 

Число заболевших COVID детей в России за две недели выросло в 14 раз

28.01.2022, 09:49 56766
МОСКВА. 28 ЯНВАРЯ - Число заболевших COVID-19 детей за последние две недели в России выросло примерно в 14 раз, заявила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Татьяна Руженцова в эфире телеканала "Россия-24", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы очень четко видим, что заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей увеличилась во много раз и по странам зарубежья, и по Российской Федерации. Рост за две недели примерно 14 раз, увеличивается и число госпитализаций", - сказала Руженцова.

 
Комментируя ситуацию с коронавирусом в России, она предположила, что вызванная Омикроном волна будет не такой продолжительной, как предыдущие, сообщает газета "Взгляд".
 
По данным министра здравоохранения России Михаила Мурашко, дети заражаются штаммом Омикрон в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами коронавируса.
 
Как рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов, штамм Омикрон у детей начинается стереотипно, но нередко поражает бронхи, из-за чего ребенку может потребоваться госпитализация, в том числе в реанимацию. 

 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 24 человека

28.01.2022, 09:32 57481
Сводка эпидситуации в РК: за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 24 человека
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 12 558 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего подтверждено 1 204 769 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 12 558 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в Нур-Султане - 2124,
 
в Алматы - 2307,
 
в Шымкенте - 154,
 
в Акмолинской области - 901,
 
в Актюбинской области - 479,
 
в Алматинской области - 455,
 
в Атырауской области - 354,
 
в ВКО - 451,
 
в Жамбылской области - 230,
 
в ЗКО - 513,
 
в Карагандинской области - 2043,
 
в Костанайской области - 583,
 
в Кызылординской области - 124,
 
в Мангистауской области - 154,
 
в Павлодарской области - 1140,
 
в СКО - 453,
 
в Туркестанской области - 93.
 
В Казахстане за сутки 11 424 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего выздоровевших - 1 032 639, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 27 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 166 291 человек, вторым - 8 735 902.
 
На 28 января лечение от КВИ продолжают получать 160 297 человек (158 936 КВИ+ и 1 361 КВИ-), из них: в стационарах - 10 058 пациентов, на амбулаторном уровне - 150 239.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 385, в состоянии крайней степени тяжести - 140, на аппарате ИВЛ - 81.

26 января от КВИ+ скончались 17 человек. Всего с начала пандемии зарегистрировано 13 194 летальных случая.
 
26 января 2022 года зафиксировано 148 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, семь летальных исходов, 184 человека выздоровели.
 
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 85 994, летальных случаев - 5260, выздоровевших - 79 373.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Туркестанская область.

 

В Казахстане смягчили карантин

27.01.2022, 20:43 68366
В Казахстане смягчили карантин
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - Исполняющая обязанности главного государственного санитарного врача Айжан Есмагамбетовой подписала новое постановление, предусматривающее послабления действующих ограничений, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно документу, для участников Ashyq, в будние и выходные дни исключены ограничения к режиму работы по времени.
 
Сняты ограничения для объектов, работающих по "зеленому" статусу у персонала и посетителей, независимо от зоны эпидемиологического риска. Это - проведение торжественных, памятных, зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, конференций, форумов, деятельность спорткомплексов, оздоровительных и религиозных объектов, развлекательных объектов (игровые клубы, казино, ночные клубы и караоке), ТРЦ, торговых сетей (непродовольственные с торговой площадью свыше 1000 квадратных метров и продовольственные с торговой площадью свыше 6 тысяч квадратных метров), бассейны.
 
При условии наличия "синего" или "зеленого" статуса у посетителей, в регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в "зеленой" зоне - деятельность участников Ashyq будет осуществлять без ограничений, а в "желтой" и "красной" зонах - послабление карантинных ограничений в сторону увеличения наполняемости.
 
Сняты ограничения на деятельность саун, бань, торговых сетей (непродовольственных) с торговой площадью до 1 тысячи квадратных метров, вход в которые также будет открыт по "синему" статусу во всех регионах, независимо от зоны эпидемиологического риска.
 
Сняты ограничения в "зеленой" зоне, при наличии "синего" статуса у посетителей, для объектов общепита по типу ресторанов и кафе, игровых и развлекательных заведений для взрослых и детей (бильярдные, боулинги, театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии, цирки, океанариум, компьютерные и лотерейные клубы, букмекерские
 
Послабления карантинных мер приняты в реализацию поручений главы государства от 21 января.
 
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.
 
В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 13 652 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего подтверждено 1 192 211 случаев заболевания. За прошедшие сутки зарегистрировано 13 652 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
 

Китайские ученые предупредили об опасности нового коронавируса

27.01.2022, 12:44 72621
Китайские ученые предупредили об опасности нового коронавируса
Фото: unsplash.com
ПЕКИН. 27 ЯНВАРЯ - О риске проникновения в человеческую популяцию коронавируса NeoCoV, обнаруженного в ЮАР, заявили ученые из Уханя, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Случаи распространения этой группы вирусов следует тщательно отслеживать, учитывая их потенциал появления у людей", - сообщает РИА "Новости" со ссылкой на препринт публикации на bioRxiv.

 
По данным специалистов, для взаимодействия с организмом человека вирусу нужна определенная мутация, сейчас он угрожает только летучим мышам.
 
Тем не менее ученые отмечают, что во многом природа NeoCoV по-прежнему остается загадочной.
 
Сейчас исследование обладает статусом препринта: в будущем его должны проверить эксперты.
 
Ранее сообщалось, в Казахстане стремительно распространяется штамм Омикрон.
 

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