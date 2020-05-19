Деятельность 15 строительных объектов приостановили в Нур-Султане из-за нарушения санитарных норм

Нур-Султан. 18 мая. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова были рассмотрены вопросы текущей эпидемиологической ситуации в стране, передает Kazakhstan Today.

Как отметил глава Минздрава, РК, казахстанцам следует жестко соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, поскольку в ряде регионов с учетом послабления карантинных мер наблюдается рост заболеваемости.

Регионам было поручено организовать постоянный контроль соблюдения требований санитарных норм на объектах, возобновивших деятельность.

В результате проведенных в Нур-Султане рейдов выявлено несоблюдение и нарушение санитарных норм на 15 строительных объектах. Их деятельность временно приостановлена до устранения нарушений", - сообщает пресс-служба премьер-министра.

Кроме того, с учетом благоприятной эпидемиологической ситуации, Межведомственной комиссией принято решение с 20 мая 2020 года возобновить в Нур-Султане и Петропавловске работу торгово-развлекательных центров (без развлекательных центров, фудкортов, кинотеатров) и общественных бань.

Также рассмотрен вопрос организации вывоза 1 тыс. казахстанцев из-за рубежа, в основном студентов, обучающихся в Российской Федерации.

По итогам совещания Тугжанов дал ряд конкретных поручений.









Напомним, что за сутки 17 мая в Казахстане выявлено 283 заболевших коронавирусной инфекцией . Прирост заболеваемости составил 4,6%. Больше всего заразившихся выявлено в Атырауской области (86), Шымкенте (60), Алматы (46), Нур-Султане (20), Туркестанской (19), Карагандинской (18) областях. Всего в Казахстане на сегодняшний день коронавирусом заразились 6440 человек.

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