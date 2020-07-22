Директора школы в Шу оштрафовали за проведение кыз узату во время карантина

Тараз. 21 июля. Kazakhstan Today - В ходе мониторинга социальных сетей в поле зрения мониторинговой группы попало видео проведения массового семейного торжества, предположительно, в одном из ресторанов Шу, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба акимата Жамбылской области, акиматом Шуского района совместно с департаментом полиции и департаментом контроля качества безопасности товаров и услуг была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что данный факт имел место быть 26 июня.

За нарушение режима карантина к административной ответственности привлечена организатор мероприятия - 42-летняя жительница района. На нее наложен штраф в размере 30 МРП (83 340 тенге).

Также выяснилось, что организатор кыз узату работает директором в одной из образовательных школ села Толе би Шуского района. На сегодняшний день она находится в отпуске. По завершению дисциплинарная комиссия рассмотрит вопрос соответствия ее занимаемой должности.

Кроме того, установлено заведение, в котором проходило мероприятие. Владелец также привлекается к административной ответственности согласно действующему законодательству РК.

Работа по выявлению фактов нарушения карантина проходит во всех регионах страны. Ранее были оштрафованы владельцы развлекательных заведений и СТО, работавших в ночное время в Караганде. В Алматы оштрафовали владельца бара на 638 тысяч тенге за нарушение карантина. Работающие во время карантина по ночам увеселительные заведения и магазины выявили в Темиртау.

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