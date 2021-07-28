Эксперты: Коронавирус нельзя лечить азитромицином

НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - Специалисты рассказали об особенностях лечения коронавирусной инфекции и подобных заболеваний азитромицином, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пандемия COVID-19 оказала влияние на назначение и использование антибиотиков. Люди, ошибочно полагая, что антибиотики лечат и защищают от коронавирусной инфекции, начали принимать их с профилактической целью, без соответствующих назначений врача. В результате это негативно сказывается на лечении заболеваний, при которых, к примеру, показан азитромицин.

Азитромицин не является "препаратом от COVID-19". Это антибиотик макролидного ряда, который часто назначается при пневмониях бактериального происхождения. Азитромицин никогда не имел показаний для лечения коронавирусной инфекции.

Ранее предполагалось, что использование азитромицина может влиять на сроки выздоровления при COVID-19 и осложнениях (независимо от наличия или отсутствия пневмонии), но впоследствии данное предположение не подтвердилось, как и эффективность многих других препаратов.

Азитромицин, согласно национальным и международным рекомендациям, применяется при подтвержденной бактериальной пневмонии, в том числе при осложнениях коронавирусной инфекции. Также азитромицин показан к применению при: инфекции верхних и нижних дыхательных путей и ЛОР-органов (фарингит, тонзиллит, синусит, средний отит); острый бронхит, обострение хронического бронхита, пневмония, в том числе вызванная атипичными возбудителями; инфекции кожи и мягких тканей: угри обыкновенные средней степени тяжести, рожа, импетиго, вторично инфицированные дерматозы; начальная стадия болезни Лайма (боррелиоз) - мигрирующая эритема (erythema migrans); инфекции мочеполовых путей (уретрит, цервицит).

Злоупотребление антибиотиками в период пандемии может ускорить процесс формирования и распространения устойчивости к противомикробным препаратам. Возбудителем COVID-19 является вирус, а не бактерия, и поэтому антибиотики не следует использовать для профилактики или лечения вирусных инфекций, если только в качестве осложнения не присоединится бактериальная флора.

При правильном применении антибиотики эффективно борются с бактериальными инфекциями и спасают жизни, при неправильном - приводят к появлению устойчивых к лечению бактерий и создают риск побочных эффектов.

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