Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Казахстане стабилизировалась

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Нур-Султан. 28 июля. Kazakhstan Today - За период режима карантина, который завершается 2 августа, в Казахстане удалось стабилизировать эпидемиологическую ситуацию. Об этом было сказано в ходе заседания правительства по вопросам борьбы с коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За период режима карантина, который завершается 2 августа текущего года, в Казахстане удалось стабилизировать эпидемиологическую ситуацию, значительно снизить нагрузку на медицинские организации. Количество выздоровевших в РК от COVID-19 превысило 63%", - рассказали в пресс-службе премьер-министра РК.

Отмечается, что ежесуточный прирост заражения снизился с 4% до 1,7%, загруженность мест в стационарах сократилась до 46%, количество вызовов скорой помощи сократилось на 38%. Создан достаточный запас лекарственных средств в регионах.

Нам необходимо улучшить текущие показатели эпидемиологической ситуации. Сегодня Министерством здравоохранения представлен План поэтапного снятия карантинных мер. С учетом складывающейся динамики в течение этого месяца мы рассмотрим данный План на заседании Государственной комиссии и примем соответствующие решения", - сказал премьер-министр РК Аскар Мамин.

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