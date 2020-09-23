Нур-Султан. 22 сентября. Kazakhstan Today - Еще 123 человека выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане за прошедшие сутки, передает Kazakhstan Today.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 11;
город Алматы - 2;
город Шымкент - 7;
Акмолинская область - 20;
Актюбинская область - 2;
Алматинская область - 7;
Восточно-Казахстанская область - 21;
Западно-Казахстанская область - 36;
Карагандинская область - 1;
Костанайская область - 3;
Павлодарская область - 1;
Северо-Казахстанская область - 1;
Туркестанская область - 11.
Итого выздоровевших в Казахстане - 102 064.
Напомним, по состоянию на 23.59 21 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 107 374 заболевших коронавирусной инфекцией.
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