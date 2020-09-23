Нур-Султан. 22 сентября. Kazakhstan Today - Еще 123 человека выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане за прошедшие сутки, передает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 11;

город Алматы - 2;

город Шымкент - 7;

Акмолинская область - 20;

Актюбинская область - 2;

Алматинская область - 7;

Восточно-Казахстанская область - 21;

Западно-Казахстанская область - 36;

Карагандинская область - 1;

Костанайская область - 3;

Павлодарская область - 1;

Северо-Казахстанская область - 1;

Туркестанская область - 11.

Итого выздоровевших в Казахстане - 102 064.

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