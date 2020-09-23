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Еще 123 человека выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане

22.09.2020 12367
Нур-Султан. 22 сентября. Kazakhstan Today - Еще 123 человека выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане за прошедшие сутки, передает Kazakhstan Today.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 11;
 
город Алматы - 2;
 
город Шымкент - 7;
 
Акмолинская область - 20;
 
Актюбинская область - 2;
 
Алматинская область - 7;
 
Восточно-Казахстанская область - 21;
 
Западно-Казахстанская область - 36;
 
Карагандинская область - 1;
 
Костанайская область - 3;
 
Павлодарская область - 1;
 
Северо-Казахстанская область - 1;
 
Туркестанская область - 11.
 
Итого выздоровевших в Казахстане - 102 064.
 
Напомним, по состоянию на 23.59 21 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 107 374 заболевших коронавирусной инфекцией.
 

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