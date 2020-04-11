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Еще два человека излечились от коронавируса в Алматы

10.04.2020, 14:34 5509
Алматы. 10 апреля. Kazakhstan Today - Число выписанных пациентов в Алматы составляет 28 человек, передает Kazakhstan Today. 
 
По информации оперативного штаба госкомиссии, выздоровевшие в Алматы - мужчина 1978 года рождения и 23-летняя девушка. 
 
Мужчина прибыл 23 марта из города Шарм-эль-Шейх, девушка прилетела чартерным рейсом Цюрих - Стамбул - Алматы 17 марта. 
 
Болезнь у них протекала легко. Сейчас они выписаны на 14-дневный домашний карантин.
 
Всего в стране от коронавируса излечились к настоящему времени 63 человека. 
 
Также стали известны подробности о первом выздоровевшем в Алматинской области. Это мужчина 1985 года рождения, который прибыл из Мекки в Алматы через Турцию и Кыргызстан. 20 марта с диагнозом коронавирус житель села Кыргаулды был доставлен в Каскеленскую городскую инфекционную больницу, где получил полный курс лечения. 
 
Результат повторного анализа, проведенного 8 апреля пациенту, показал отрицательный результат. 
 
2 гражданина, которые контактировали с пациентом, и их семьи оперативно изолированы и взяты под наблюдение врачей. Результаты анализов оказались отрицательными.
 

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