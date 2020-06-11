Еще три человека скончались от коронавируса в Казахстане

Нур-Султан. 10 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрированы 3 случая с летальным исходом от COVID-19, передает Kazakhstan Today.
По информации Министертсва здравоохранения РК, жертвами коронавируса стали пациент 1962 года рождения в Павлодарской области, пациенты 1962 и 1948 годов рождения в Туркестанской области.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении МЗРК.
Таким образом, число скончавшихся от КВИ в стране возросло до 61.
Кроме того, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 245 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 1,9%.
В разрезе регионов:
в городе Алматы - 35 (1,2%);
городе Нур-Султане - 23 (0,9%);
городе Шымкенте - 14 (1,4%);
в Северо-Казахстанской области - 7 (10,8%);
Актюбинской области - 26 (6,5%);
Карагандинской области - 50 (4,2%);
Жамбылской области - 16 (3,6%);
Мангистауской области - 12 (3,6%);
Акмолинской области - 5 (2,8%);
Алматинской области - 11 (2,5%);
Восточно-Казахстанской области - 5 (2,5%);
Западно-Казахстанской области - 18 (2,1%);
Костанайской области -3 (1,5%);
Кызылординской области - 5 (1,1%);
Павлодарской области - 2 (0,7%);
Атырауской области - 5 (0,4%).
Выписаны по выздоровлении 278 человек.
Всего в стране выявлено 13 319 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 8015 человек.
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