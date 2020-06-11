Еще три человека скончались от коронавируса в Казахстане

Нур-Султан. 10 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрированы 3 случая с летальным исходом от COVID-19, передает Kazakhstan Today.





По информации Министертсва здравоохранения РК, жертвами коронавируса стали пациент 1962 года рождения в Павлодарской области, пациенты 1962 и 1948 годов рождения в Туркестанской области.





Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении МЗРК.

Таким образом, число скончавшихся от КВИ в стране возросло до 61.





Кроме того, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 245 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 1,9%.





В разрезе регионов:

в городе Алматы - 35 (1,2%);

городе Нур-Султане - 23 (0,9%);

городе Шымкенте - 14 (1,4%);

в Северо-Казахстанской области - 7 (10,8%);

Актюбинской области - 26 (6,5%);

Карагандинской области - 50 (4,2%);

Жамбылской области - 16 (3,6%);

Мангистауской области - 12 (3,6%);

Акмолинской области - 5 (2,8%);

Алматинской области - 11 (2,5%);

Восточно-Казахстанской области - 5 (2,5%);

Западно-Казахстанской области - 18 (2,1%);

Костанайской области -3 (1,5%);

Кызылординской области - 5 (1,1%);

Павлодарской области - 2 (0,7%);

Атырауской области - 5 (0,4%).

Выписаны по выздоровлении 278 человек.





Всего в стране выявлено 13 319 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 8015 человек.

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