Глава Минздрава рассказал, как идет подготовка к возможной новой волне COVID-19

Пандемия коронавирусной инфекции не закончилась. Мы должны быть готовы к возможной новой волне, которая ожидается вместе с сезоном ОРВИ и гриппа уже в октябре. Министерство здравоохранения совместно с местными исполнительными органами активно готовятся к предстоящему осенне-зимнему периоду", - сообщил министр здравоохранения Алексей Цой на своей странице в Facebook.
По его информации, в аптеки страны поставлены более 10 млн упаковок лекарственных препаратов, единый дистрибьютор обеспечил медорганизации республики месячным запасом лекарств, и до 30 сентября сформирует дополнительно двухмесячный запас на сумму 24 млрд тенге. На базе СК-Фармация создан Республиканский стабилизационный фонд, а также 11 региональных стабилизационных фондов.
Для дооснащения больниц дополнительно закупается 2578 аппаратов ИВЛ, в том числе 1500 у отечественных товаропроизводителей, 1078 за счет средств местного бюджета, спонсорской помощи и средств Всемирного банка. 23 890 коек будут обеспечены кислородом, в том числе, 13 153 посредством кислородных концентраторов, а до октября 2020 года все районные больницы страны планируется на 100% обеспечить цифровыми рентген-аппаратами", - проинформировал министр.
Он сообщил, что планируется построить в Казахстане к октябрю 13 модульных инфекционных стационаров.
Все помним очень сложный опыт распространения коронавирусной инфекции в июне - июле текущего года, когда медицинские организации не справлялись с потоком пациентов. Для недопущения подобных ситуаций в будущем и в целях готовности инфекционной службы к новой возможной волне коронавируса Межведомственной комиссией принято решение о строительстве новых 13 инфекционных больниц на 2,7 тыс. коек, по аналогии с теми, которые были построены в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Они будут возведены в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Атырауской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской областях и в городе Алматы. Акиматами регионов выделены земельные участки и проводятся процедуры выбора подрядных организаций в соответствии с законодательством о государственных закупках. Заказчиками также выступают акиматы регионов, финансирование предусматривается за счет средств экономии Дорожной карты занятости и местных бюджетов. Стоимость каждой инфекционной больницы формируется каждым акиматом самостоятельно", - сказал Цой.
Также в настоящее время, проводится работа по заблаговременному формированию штатного расписания данных больниц, так как в октябре, в случае необходимости, они уже должны оказывать медицинскую помощь.
Он отметил, что все эти меры позволят повысить доступность, качество оказания медицинской помощи в условиях пандемии, обеспечить безопасность персонала и пациентов. "Ведь главной задачей Министерства здравоохранения и всех врачей является оказание своевременной, качественной медицинской помощи каждому гражданину нашей страны!" - заключил министр.
Как сообщалось ранее, за сутки в РК выявлен 271 новый случай заболевания КВИ. По последним данным, в мире число заболевших КВИ превысило 22,3 млн человек, более 15 млн человек выздоровели, более 784 тыс. скончались.
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