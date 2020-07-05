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Как получить бесплатные лекарства от COVID-19, пневмонии и ОРВИ при лечении на дому

04.07.2020, 11:20 14878
Как получить бесплатные лекарства от COVID-19, пневмонии и ОРВИ при лечении на дому
Нур-Султан. 4 июля. Kazakhstan Today - В межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 разъяснили порядок получения бесплатных лекарств для людей, лечащихся на дому от пневмонии, ОРВИ и легких форм коронавируса, передает Kazakhstan Today.
 

Перечнем бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения могут воспользоваться пациенты, с диагнозами ОРВИ и внебольничная пневмония, лечащиеся амбулаторно. В случае диагностирования острой респираторной вирусной инфекции, взрослые обеспечиваются антибиотиками, дети - антибиотиками и жаропонижающими препаратами", - говорится в сообщении. 

 
Отмечается, что всем управлениям здравоохранения областей и городов республиканского значения даны поручения о направлении в "СК Фармация" дополнительных заявок с учетом того, что количество больных с симптомами ОРВИ и пневмония увеличилось. 
 

Эти препараты на складах "СК Фармация" имеются. Также в бюджетах регионов имеются денежные средства на приобретение необходимых лекарственных средств. Лекарства по бесплатному рецепту будут доставляться мобильными бригадами медработников прямо на дом к пациентам. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции среди населения больным с COVID-19 приходить в поликлиники запрещено", - подчеркнули в МВК.

 

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