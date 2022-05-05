Казахстан признает паспорта вакцинации 35 стран

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НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача Казахстана Айжан Есмагамбетовой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В соответствии с документом Казахстан признает паспорта/сертификаты/справки вакцинации против КВИ граждан, выданные в: Аргентинской Республике, Белизе, Государстве Боливия, Федеративной Республике Бразилия, Великобритании, Венгрии, Грузии, Республике Индонезия, Исламской Республике Иран, Иордании, Королевстве Бельгия, Королевстве Испания, Канаде, Кыргызской Республике, Республике Мальдивы, Монголии, Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Молдовы, Республике Перу, Республике Сан-Марино, Республике Сербия, Республике Тунис, Республике Индия, Республике Филиппины, Специальном административном районе Гонконг КНР, Таиланде, Турецкой Республике, Республике Узбекистан, Республике Черногория, Чешской Республике, Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, Республике Эквадор, Эстонской Республике и Японии.
Документ уже вступил в силу.
Ранее казахстанцам разрешили проходить повторную полную вакцинацию против КВИ препаратами, одобренными ВОЗ.