Казахстан признает паспорта вакцинации 35 стран

НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - В Казахстане за сутки выявлено 9 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), всего с начала пандемии - 1 305 566 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За сутки (3 мая) зарегистрировано 18 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).

Летальных случаев не зарегистрировано.

На 5 мая лечение от КВИ продолжают получать 1543 человека (КВИ+ - 718 и 825 КВИ-), из них в стационарах находятся 75 пациентов, на амбулаторном уровне - 1468 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 14 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.

В Казахстане на 5 мая I компонентом вакцины против коронавируса провакцинированы 9 487 193 человека, II компонентом - 9 249 491 человек. Ревакцинированы 4 026 937 человек.