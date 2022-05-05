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Казахстан признает паспорта вакцинации 35 стран

04.05.2022, 19:54 7866
Казахстан признает паспорта вакцинации 35 стран
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача Казахстана Айжан Есмагамбетовой, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В соответствии с документом Казахстан признает паспорта/сертификаты/справки вакцинации против КВИ граждан, выданные в: Аргентинской Республике, Белизе, Государстве Боливия, Федеративной Республике Бразилия, Великобритании, Венгрии, Грузии, Республике Индонезия, Исламской Республике Иран, Иордании, Королевстве Бельгия, Королевстве Испания, Канаде, Кыргызской Республике, Республике Мальдивы, Монголии, Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Молдовы, Республике Перу, Республике Сан-Марино, Республике Сербия, Республике Тунис, Республике Индия, Республике Филиппины, Специальном административном районе Гонконг КНР, Таиланде, Турецкой Республике, Республике Узбекистан, Республике Черногория, Чешской Республике, Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, Республике Эквадор, Эстонской Республике и Японии.
 
Документ уже вступил в силу.
 
Ранее казахстанцам разрешили проходить повторную полную вакцинацию против КВИ препаратами, одобренными ВОЗ.
 

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В Казахстане за сутки выявлено 9 новых случаев заболевания коронавирусом

05.05.2022, 09:29 3611
В Казахстане за сутки выявлено 9 новых случаев заболевания коронавирусом
НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - В Казахстане за сутки выявлено 9 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), всего с начала пандемии - 1 305 566 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За сутки (3 мая) зарегистрировано 18 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
Летальных случаев не зарегистрировано.
 
На 5 мая лечение от КВИ продолжают получать 1543 человека (КВИ+ - 718 и 825 КВИ-), из них в стационарах находятся 75 пациентов, на амбулаторном уровне - 1468 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 14 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
В Казахстане на 5 мая I компонентом вакцины против коронавируса провакцинированы 9 487 193 человека, II компонентом - 9 249 491 человек. Ревакцинированы 4 026 937 человек.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19

04.05.2022, 08:55 10946
НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 557 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Новые случаи заболевания зарегистрированы: в Нур-Султане - 2, Алматы - 1, в Мангистауской области - 3.
 
По данным Минздрава, за сутки выявлено 3 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано. 
 
На 4 мая лечение от КВИ продолжают получать 1594 человека (КВИ+ 770 и 824 КВИ-), из них в стационарах находится 68 пациентов, на амбулаторном уровне - 1526 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 15 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
В Казахстане по состоянию на 4 мая I компонентом против коронавируса провакцинировано 9 486 266 человек, II компонентом - 9 247 835 человек. Ревакцинировано - 4 003 639 человек.
 

Казахстанцам разрешили проходить повторную полную вакцинацию от КВИ

03.05.2022, 19:36 13751
Казахстанцам разрешили проходить повторную полную вакцинацию от КВИ
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - Казахстанцам разрешили проходить повторную полную вакцинацию против КВИ препаратами, одобренными ВОЗ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Соответствующее постановление подписала во вторник главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, сообщает межведомственная комиссия по нераспространению КВИ.
 

Допускается проведение повторного полного курса вакцинации против КВИ, в том числе вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения. Проведение повторного полного курса вакцинации против КВИ допускается только после получения добровольного информированного согласия на проведение повторного курса профилактических прививок. Интервал между последней прививкой против КВИ и повторным полным курсом вакцинации против КВИ составляет не менее 3 месяцев", - говорится в тексте постановления.

 
Напомним, в Казахстане за сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 551 случай заболевания.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания коронавирусом

03.05.2022, 08:29 17651
В Казахстане за сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания коронавирусом
НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 551 случай заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Минздрава, за сутки выявлено 3 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано. 
 
На 3 мая лечение от КВИ продолжает получать 1631 человек (КВИ+ 790 и 841 КВИ-), из них в стационарах находятся 85 пациентов, на амбулаторном уровне - 1546 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 13 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 1 пациент, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 
В Казахстане по состоянию на 3 мая I компонентом вакцины от коронавируса провакцинирован 9 486 041 человек, II компонентом - 9 247 120 человек. Ревакцинировано 3 999 478 человек.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания КВИ

02.05.2022, 10:14 22961
НУР-СУЛТАН. 2 МАЯ - По информации МВК по нераспространению COVID-19, всего в стране подтверждено 1 305 548 случаев КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
  • в городе Нур-Султане - 1,
  • в городе Алматы - 4.
 
В Казахстане 11 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
 
  • в Нур-Султане - 5,
  • в Алматинской области - 2,
  • в ВКО - 1,
  • в Жамбылской области - 2,
  • в Карагандинской области - 1.
 
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 089 человек.
 
На 1 мая в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинирован 9 485 851 человек, вторым компонентом - 9 246 600 человек.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

01.05.2022, 10:38 28406
НУР-СУЛТАН. 1 МАЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 543 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: 
 
в городе Нур-Султане - 4,
 
в городе Алматы - 5,
 
в городе Шымкенте - 0,
 
в Акмолинской области - 0,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 1,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 0,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 0,
 
в Костанайской области - 0,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 0,
 
в СКО - 0,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане за сутки 12 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 291 078 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 
30 апреля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 485 299 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 245 540 человек.
 

Новые правила для пересекающих границу РК вступят в силу 5 мая

30.04.2022, 20:44 31301
Новые правила для пересекающих границу РК вступят в силу 5 мая
НУР-СУЛТАН. 30 АПРЕЛЯ - С 5 мая текущего года вступает в силу постановление главного государственного санитарного врача РК 21 от 29 апреля 2022 года "Об ограничительных мероприятиях в пунктах пропуска через государственную границу Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Новые правила предусматривают обязательное предъявление справки с отрицательным результатом ПЦР-исследования на COVID-19 иностранцами и лицами, имеющие вид на жительство в РК, в том числе гражданами РК, при пересечении госграницы РК через все пункты пропуска.
 
Справка предоставляется при отсутствии документального подтверждения о получении в РК ревакцинации или полного курса вакцинации против COVID-19, если после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев, и документов о вакцинации против COVID-19, признанных действительными на территории Казахстана.
 
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.
 

За сутки в Казахстане выявлено 12 новых случаев заболевания коронавирусом

30.04.2022, 10:03 32901
НУР-СУЛТАН. 30 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), всего с начала пандемии зарегистрировано 1 305 5 случаев КВИ+, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

За прошедшие сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 11 человек.

По информации Минздрава РК, по состоянию на 30 апрлея первым компонентом вакцины против коронавируса вакцинировались 9 484 188 человек, вторым компонентом - 9 243 631 человек. Ревакцинацию прошли 3 963 412 человек.

На 30 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1655 человек (–807+ и 848 КВИ-), из них в стационарах находится – 85 пациент, на амбулаторном уровне – 1570 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 13 пациентов; в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент; на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

28 апреля в РК зафиксировано 8 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 20 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88 960, летальных случаев - 5353, выздоровевших -  82 758.
 

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